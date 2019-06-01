嘉義梅山土石滑落 外籍看護半夜救主

（中央社記者江俊亮嘉義縣1日電）嘉義縣梅山鄉太平村今天凌晨發生土石滑落，造成一戶民宅受損，82歲葉姓婦人因房間變形，無法逃出，驚嚇大叫，由住在隔房的外籍看護將房門推開，才救出主人。

太平村長嚴清雅接受中央社訪問時表示，今天凌晨0時10分左右，太平村信仰中心三元宮附近的邊坡，突然發生土石滑落，剛好砸到下方三合院左邊的82歲葉姓婦人房間，造成房間天花板塌陷。

嚴清雅指出，根據葉姓老婦描述，當時正在睡夢中突然聽到轟然巨響，瞬間發現天花板塌陷，她的腳尖有碰到土石，嚇得立刻起身奪門而出，卻發現房間已經變形，房門卡住無法打開。

他說，葉姓婦人表示，當時住在隔房的40歲印尼籍看護「阿蘭」（Yunarsih）也嚇得大哭，但迅速跑到她房間前，用力推開房門，將她救出。

嚴清雅說，由於葉姓老婦的兒子在中國大陸做生意，聽到消息之後很擔心，老婦人打電話給嫁到台北的女兒，由她的女兒打電話請求村長就近協助。

嚴清雅指出，所幸老婦人睡覺的方向，腳部較靠近邊坡，若睡覺的方向相反，後果恐怕不堪設想。事故發生後，由他與當地派出所員警協助老婦人移到較安全的房間休息。

由於昨天深夜11時53分南台灣發生規模4.6地震，震央在高雄市美濃區，地震深度12.8公里；地震發生10多分鐘後，太平村就發生土石滑落，因此有村民質疑可能與半夜的地震有關。

不過，嚴清雅根據研判土石滑落的原因，可能是最近連日豪大雨，山區土石含水量飽和，造成邊坡不穩所致，與美濃地震應該沒什麼關係，但詳情仍需專家釋疑。所幸婦人與外籍看護只是受到驚嚇，並未受傷，可謂不幸中的大幸。(編輯:孫承武)1080601