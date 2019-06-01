反毒防暴 澎湖淨灘沙畫作伙行

2019毒品垃圾我不藥–淨灘尋寶反毒衛教活動1日在澎湖縣湖西鄉登場，由澎湖縣長賴峰偉帶領大批響應民眾共同宣示反毒決心，並協助淨灘維持美麗海灣環境。中央社 108年6月1日

（中央社澎湖縣1日電）「毒品垃圾我不藥」反毒衛教活動，今天在澎湖縣湖西鄉海灘舉行，澎湖縣長賴峰偉帶領民眾一起宣誓反毒及淨灘，期盼營造無毒新菊島，讓澎湖更美好。

為響應26日國際反毒日等，澎湖縣政府衛生局今天結合縣內15個公私機關、團體及社區等200多人一起在湖西鄉進行反毒淨灘活動。

活動中，還將「寶物」事先藏在沙灘裡，讓民眾邊淨灘邊尋寶，有趣又能達到效果；現場還設有防毒、戒毒、家暴、人口販運、反賄等宣導攤位，加強宣導。

賴峰偉表示，毒品問題危害身心健康及社會治安甚鉅，「一人吸毒，全家受害」，呼籲大家要勇敢向毒品說「不」。

賴峰偉說，澎湖海岸線海漂垃圾與日俱增，海廢就如同殺害海岸線的「毒品」，逐步讓海洋失去生命，平日應提高民眾的環保教育觀念，並要積極淨灘，做個「防毒守門人」，讓大地恢復生機。

另外，澎湖縣政府社會處為響應防暴「紫絲帶」活動，下午也在西嶼鄉內垵村沙灘舉辦「紫耀菊島零暴力」沙景藝術愛傳遞活動。

參與活動的200餘名志工，在國立澎湖科技大學副教授鍾怡慧、迎風藝術協會的協助下，以沙灘為畫布，共同創作大型沙景防暴圖騰，傳遞「暴力零容忍」的概念，令人讚賞。（編輯：戴光育）1080601