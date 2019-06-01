更多編輯台推薦新聞：
坦克貓熊對上民主黑熊 創意圖片凸顯兩岸差異
政治

坦克貓熊對上民主黑熊 創意圖片凸顯兩岸差異

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

歷經罹癌又喪母 7旬翁畢業想續攻讀第2個博士
生活

歷經罹癌又喪母 7旬翁畢業想續攻讀第2個博士

台灣防範非洲豬瘟一條心 重視程度令多國羨慕
生活

台灣防範非洲豬瘟一條心 重視程度令多國羨慕

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

馬祖藍眼淚有魅力 香港攝影界組團來追淚

最新更新：2019/06/01 17:52
馬祖地區藍眼淚美景每年總能吸引大批民眾前往「追淚」，今年有香港民眾特別組團前往，並拜會連江縣府，縣長劉增應（2排右4）熱情歡迎。（連江縣政府提供）中央社　108年6月1日
馬祖地區藍眼淚美景每年總能吸引大批民眾前往「追淚」，今年有香港民眾特別組團前往，並拜會連江縣府，縣長劉增應（2排右4）熱情歡迎。（連江縣政府提供）中央社　108年6月1日

（中央社馬祖1日電）香港拍攝藍眼淚首團18人1日由攝影師曾嘉樂率隊到馬祖遊覽及追淚，盛讚在地美景，尤其見到可遇不可求的眼淚大爆發，更是讓眾人開心不已，直呼此行真是值回票價。

香港追淚團1日由在地攝影好手周治孝陪同下拜會縣府，受到縣長劉增應熱情歡迎。劉增應為大家介紹馬祖四鄉五島風情、年度觀光活動、美食及美酒，並表示期盼透過大家行程中所留下的美照，分享給更多香港朋友，馬祖具有藍眼淚生態、閩東聚落文化、戰地景觀碉堡和據點，更有四季分明不同景色，非常歡迎大家前來體驗。

追淚團員們與縣長劉增應暢談地區觀光特色及各項行銷活動，還有季節限定的藍眼淚美景，也希望與更多在地攝影好手們交流，共同分享馬祖美照，協助推廣在地觀光，雙方相談甚歡。

劉增應也向大家推薦加入連江縣交旅局臉書「馬祖卡蹓趣」粉絲團及微博「卡遛馬祖」，網路世界無遠弗屆，可即時掌握馬祖藍眼淚和各項觀光動態。（編輯：李錫璋）1080601

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報