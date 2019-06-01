馬祖藍眼淚有魅力 香港攝影界組團來追淚

（中央社馬祖1日電）香港拍攝藍眼淚首團18人1日由攝影師曾嘉樂率隊到馬祖遊覽及追淚，盛讚在地美景，尤其見到可遇不可求的眼淚大爆發，更是讓眾人開心不已，直呼此行真是值回票價。

香港追淚團1日由在地攝影好手周治孝陪同下拜會縣府，受到縣長劉增應熱情歡迎。劉增應為大家介紹馬祖四鄉五島風情、年度觀光活動、美食及美酒，並表示期盼透過大家行程中所留下的美照，分享給更多香港朋友，馬祖具有藍眼淚生態、閩東聚落文化、戰地景觀碉堡和據點，更有四季分明不同景色，非常歡迎大家前來體驗。

追淚團員們與縣長劉增應暢談地區觀光特色及各項行銷活動，還有季節限定的藍眼淚美景，也希望與更多在地攝影好手們交流，共同分享馬祖美照，協助推廣在地觀光，雙方相談甚歡。

劉增應也向大家推薦加入連江縣交旅局臉書「馬祖卡蹓趣」粉絲團及微博「卡遛馬祖」，網路世界無遠弗屆，可即時掌握馬祖藍眼淚和各項觀光動態。（編輯：李錫璋）1080601