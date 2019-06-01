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南庄國中婉拒館長捐午餐經費 校方：經費已足

最新更新：2019/06/01 17:54

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣1日電）網紅「館長」陳之漢欲捐款新台幣60萬元做為苗栗縣南庄國中營養午餐經費，遭校方婉拒。南庄國中校長詹吉翔指出，這學期午餐經費已足夠，對外界各種建議及說法，都予以尊重。

苗栗縣南庄國中4月間接受中國廠商捐助營養午餐經費引發統戰爭議，學校事後退回捐款盼平息紛爭。不過，國民黨籍苗栗縣議員鄭聚然日前在議會質詢時，提到此事，並脫口而出「誰給我錢誰就爸媽」等語，引發議論。

總統蔡英文昨天在臉書表示，她不能認同這句話，更何況這句話竟然來自民選議員，台灣的民主絕對不是金錢可以收買。

對於鄭聚然的言論，陳之漢日前表示要給鄭聚然10萬元，讓他「叫個3天爸爸來聽」；鄭聚然則反擊表示，若陳之漢捐60萬元給南庄國中，「就代表性叫他一聲爸」。

陳之漢的經紀人昨天聯繫南庄國中，將捐60萬元給校方，但遭到婉拒，陳之漢表示，將改捐給南庄國中教育儲蓄帳戶，5日就會出款。

詹吉翔今天表示，感謝各界善心人士慷慨解囊，本學期學生的午餐補助部分都已足夠，近期若有其他善信大德願意捐款，請轉捐其他學校，造福更多的學子。

對於陳之漢要改捐給學校的教育儲蓄帳戶，詹吉翔表示尊重，至於對外界各種建議及說法，他說：「不表示任何意見」。（編輯：卞金峰）1080601

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