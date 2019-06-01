五峰鄉部落農特產展售 五月桃受歡迎

新竹縣五峰鄉公所1日在竹北文化公園舉辦「峰蜜桃幻饗–108年五峰鄉農特產業促銷活動」，果農何德貴受訪表示，受氣候異常影響，今年五月桃產量低，售價比起去年來說漲了一些。中央社記者郭宣彣攝 108年6月1日

（中央社記者郭宣彣新竹縣1日電）新竹縣五峰鄉公所今天在竹北文化公園辦部落農特產推廣活動。鄉長葛忠義表示，今年五月桃量少但品質佳，今天準備500台斤全數售完，感謝民眾協助農民收益。

五峰鄉公所今天在竹北文化公園，舉辦五峰鄉農特產業推廣活動，現場展售五月桃、山胡椒「馬告」、小米麻糬等，還有青年農民的蔬果販售，很受民眾歡迎。

「農民靠天吃飯」，種植五月桃農民何德貴今天受訪表示，今天因受天氣異常影響，五月桃農損嚴重，產量降低，今年售價比起去年更高，以一盒8粒來說，今年售價約新台幣450元，去年賣350元，漲了100元。

農民曾永財說，他是五峰鄉僅存少數有種植小米的原住民，為推廣當地小米，他將小米打造成小米麻糬，全都採用純手工，讓民眾吃得到麻糬的Q彈，也感受小米的香氣。

葛忠義說，每年5、6月為五月桃的產季，今年受天氣異常影響而產量少，為讓更多民眾認識五月桃，透過農特產推廣活動，一場在台北、一場在新竹，台北場已結束，賣出2000台斤，今天在新竹首日準備500台斤，全數售完，買氣很好。活動明天還有1天，將售出200台斤五月桃，售完為止。

葛忠義說，現場不僅有農特產品，也安排教育趣味兼具的蜜桃知識闖關活動，讓民眾認識五月桃及五峰鄉的在地特色，現場也有手工打麻糬及許願瓶等DIY手作體驗，邀請民眾共襄盛舉，留下難忘的回憶。（編輯：李錫璋）1080601

新竹縣五峰鄉公所「峰蜜桃幻饗–108年五峰鄉農特產業促銷活動」1日在竹北文化公園舉行，參與設攤的農民曾永財（右）是五峰少數種植小米的原住民，特別活動現場製作手工小米麻糬，盼吸引人氣。中央社記者郭宣彣攝 108年6月1日