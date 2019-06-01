達悟族父子打造拼板舟 將從屏東划到蘭嶼

目前住在嘉義的蘭嶼達悟族青年張世凱與父親張馬群耗時打造一艘拼板舟，預定參加從屏東出發划向蘭嶼的「划渡蘭嶼」活動，1日在網寮漁港試乘。中央社記者江俊亮攝 108年6月1日

（中央社記者江俊亮嘉義縣1日電）達悟族工藝家張馬群、張世凱父子聯手打造一艘蘭嶼拼板舟，今天在嘉義縣東石鄉網寮漁港淨灘大會亮相，預定參加7日從屏東划到蘭嶼的「划渡蘭嶼」活動。

嘉義縣政府今天在東石鄉網寮漁港舉行「無塑海洋鱟裡嘉在—守鱟者聯盟誓師淨港/淨灘大會」，出席者包括環保署長張子敬、海洋委員會海洋保育署主任祕書林天賞、嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘等人。

今天活動中最引入注意的，是一艘由達悟族工藝家張馬群、張世凱父子聯手打造的蘭嶼拼板舟，現場由張馬群向民眾介紹蘭嶼拼板舟文化。

65歲的張馬群表示，他在蘭嶼長大，從小先跟隨祖父學習雕刻，後來向族內長老學習製造獨木舟及拼板舟技巧；拼板舟的船頭、材質、工法等都是老祖先的智慧結晶，不僅有獨特的造型，還要能禁得起風浪。

婚後定居嘉義縣水上鄉的達悟族青年張世凱表示，他與父親為了推動海洋環保理念，以半年時間打造這艘蘭嶼拼板舟，將參加7日從屏東划到蘭嶼的「划渡蘭嶼」活動。

翁章梁今天也試乘這艘拼板舟在近海巡遊，呼籲民眾一起推廣海洋環保理念。

張世凱今天在會場巧遇國中老師張建成，昔日的老師如今已是嘉義縣政府漁業科長。原來張建成22年前曾在蘭嶼國中教書，師生兩人久別重逢，格外高興。

翁章梁表示，嘉義縣政府自民國101年起進行「史前化石」鱟的復育及野放，就是希望民眾共同守護鱟的棲地，避免受到塑膠微粒的危害。環保局今天還聘請專業潛水人員打撈海底廢棄物，希望改善海洋垃圾污染問題。（編輯：吳佳穎）1080601

達悟族工藝家張馬群（右）與兒子張世凱聯手打造一艘蘭嶼拼板舟，預計從屏東划向蘭嶼，1日在網寮漁港試乘，嘉義縣長翁章梁（左）也親自體驗。中央社記者江俊亮攝 108年6月1日