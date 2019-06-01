中市百工百業組後援會 力挺蔡總統保台灣

台中市小英之友會1日舉行「台中市百工百業力挺小英後援會」成立茶會，與會眾人齊聲力挺總統蔡英文代表民進黨競選連任，高喊「助小英、保台灣」。中央社記者郝雪卿攝 108年6月1日

（中央社記者郝雪卿台中1日電）「台中市百工百業力挺小英後援會」今天成立，發起人李茂盛指出，總統蔡英文執政以來，經濟慢慢往上，民調也漸漸上升，希望蔡總統能代表民進黨參選連任，讓經濟向上、保台灣。

民主進步黨總統初選民調作業將於10日至14日進行。「台中市百工百業產業發展協會」在榮譽會長李茂盛、會長曾衫藤號召下，今天在台中饗宴館成立「台中市百工百業力挺小英後援會」，並連署力挺蔡總統參選連任總統。

會中，李茂盛等人並高喊「助小英，保台灣」，支持蔡總統繼續捍衛台灣主權，守護台灣民主，保衛台灣安全。

李茂盛表示，產業發展協會約有近5萬名會員，都是中小企業主，影響的員工約30萬、40萬人。這幾年，蔡總統在國防及外交表現很好，在內政雖有些問題，也在慢慢改善；經濟也在往上，民意支持提升。如今面臨美中貿易衝突及國防問題，如果斷然換人，台灣經濟就會往下。

李茂盛指出，蔡總統若繼續連任，台灣經濟就會往上。面臨危機時，最怕換負責人，經濟要花幾年才能恢復正常；中小企業擔心如果換人經濟無法保持往上，希望蔡總統未來能代表民進黨參選連任總統，讓大家更加放心，在美中貿易衝突中不受傷，讓台灣產業能更好。

會中，李茂盛還三鞠躬，拜託與會人士務必力挺蔡總統。他說，蔡總統目前民調雖有點贏，但民調有誤差範圍，如果沒有大贏，民進黨沒辦法團結，只有蔡總統大贏，民進黨才有辦法團結，團結才有辦法繼續執政。各行各業已準備在民調期間拋開所有應酬在家顧電話，為蔡總統衝民調。

曾衫藤表示，這幾年來很清楚蔡總統的努力，希望未來幾年再讓蔡總統幫產業發聲，並給予轉型所需的能量及協助。（編輯：戴光育）1080601