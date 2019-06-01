國家公園有賴志工維護 徐國勇轉達總統感謝

2019年台灣國家公園暨都會公園志工聯盟活動1日在澎湖舉行，內政部長徐國勇（前）親往出席，代表總統蔡英文向所有志工表達感謝。中央社 108年6月1日

（中央社澎湖縣1日電）內政部長徐國勇今天在台灣國家公園志工聯盟大會中，代表總統蔡英文對志工說感謝。他表示，志工平日保育、維護國家公園盡心盡力，期勉持續投入對生態環境維護，讓國家公園永續經營。

徐國勇表示，今天早上陪同總統蔡英文在彰化、南投等縣市視察，當總統得知他要到澎湖參加國家公園志工聯盟大會，特別交代他轉達感謝。

徐國勇表示，國家海洋公園的海洋資源與生態最需要保護，且有賴志工的協助。澎湖國家海洋公園管理處只有一艘小船，一旦有中國大型漁船等進入南方四島海域進行拖捕破壞，也需海巡與澎湖警察的協助。

澎湖海洋國家公園所舉辦的年度志工聯盟大會，今天傍晚在澎湖舉行，共有來自全國12縣市國家公園和都會公園的志工共250餘人與會，明天將前往澎湖南方四島進行進行志工的交流聯誼，同時進行划船、獨木舟與浮潛等體驗。（編輯：吳佳穎）1080601

內政部長徐國勇（圖）1日到澎湖出席2019年台灣國家公園暨都會公園志工聯盟活動，他代表總統蔡英文，對於志工平日為國家公園保育及生態維護的付出傳達感謝之意。中央社 108年6月1日