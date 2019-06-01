新北星空音樂會 萬人共賞原民美聲

2019新北市星空音樂會1日晚間在淡水登場，曾於已故導演齊柏林的紀錄片「看見台灣」中獻聲的台灣原聲童聲合唱團也參與演出。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年6月1日

（中央社記者黃旭昇新北1日電）「新北星空音樂會」今天晚上在淡水工商登場，不少知名的原住民及國外音樂團體演出，吸引上萬人參與，大家在星空下共賞表演團體帶來的的天籟美聲。

這次音樂會以「濤滔淡水‧原源不絕」為音樂會主軸。新北市長侯友宜在開幕致詞時表示，很幸運星空音樂會受老天眷顧，賜給美麗與好天氣的音樂會。今年擴大音樂會規模，也希望造就每一名音樂會團員、志工等人喚起包容與愛。

侯友宜還拿出一封貢寮豐珠國小女學生所寫的信，女童擔任協助排會場椅子的志工，今年排1萬張椅子並與原聲童聲合唱團員合影。侯友宜肯定她為他人服務，也是幫助自己學習。

表演邀獲東京打擊樂大賽冠軍的排灣族表演團體「羽．擊舞藝術」，擊鼓出山林裡的渾厚樂音，並透過打擊瞭解排灣族的根。

在新北市設立的「原聲國際學院」，由第一屆高中生組成的原聲國際學院合唱團，學生穿著傳統服裝在音樂會初試啼聲，歌曲以溫暖歌聲展現山林的希望。

曾於齊柏林導演拍攝「看見台灣」紀錄片中，在玉山頂高唱布農族拍手歌的台灣原聲童聲合唱團，在團長馬彼得指導下，以純淨童聲熱情獻唱「茉莉花」等多首經典歌謠。唱拍手歌時，全場一起拍手回應熱烈歡呼。

獲金曲獎最佳原住民語歌手獎的卑南族表演藝術家「桑布伊 Sangpuy」也動人演出。

另外，馬其頓共和國知名女高音伊蓮娜Irena Krsteska、維也納國家歌劇合唱團男中音Panajotis Pratsos，與台灣鋼琴家陳育志聯袂演出音樂劇。專程來台的伊蓮娜曲終高喊「謝謝、我愛台灣」，引起現場歡呼。

連續8年代表新北市參加全國學生音樂比賽的新莊國小管樂團演出序曲、獲世界合唱比賽公開賽金牌及冠軍賽銀牌的新北市少年合唱團，及新北高中交響樂團、新北市交響樂團陸續表演。

台灣原聲教育協會理事長洪春滿表示，今年是協會的第11年，也是「星空音樂會」的第10年。希望以布農合唱為教育基礎，藉音樂教學，幫助部落孩子找到自我與世界接軌，協會最終目標為成立台灣原住民特色實驗學校。（編輯：吳佳穎）1080601

2019新北市星空音樂會1日晚間在淡水登場，台灣原聲童聲合唱團參與演出，帶來招牌曲「拍手歌」等曲目。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年6月1日

2019新北市星空音樂會1日晚間在淡水登場，國內首間原住民實驗高中「原聲國際學院」的合唱團登台獻唱，以溫暖歌聲展現山林的希望。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年6月1日

2019新北星空音樂會1日晚間在淡水工商登場，邀請曾獲東京國際打擊樂大賽冠軍的排灣族表演團體「羽．擊舞藝術」演出，渾厚樂音震撼全場。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年6月1日