南庄繡球花節 山城高校音樂會接力登場

苗栗縣南庄鄉繡球花節在全鄉9處地點營造「恆浪漫」花卉裝置藝術，2日更邀請知名客家歌手與苗栗在地學生樂團舉行「山城高校客家音樂會」。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 108年6月2日

（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）苗栗縣南庄鄉繡球花節，在全鄉9處地點營造「恆浪漫」花卉裝置藝術，今天更上演「山城高校客家音樂會」，邀請知名客家歌手與苗栗在地學生樂團，展現客家庄的青春與活力。

南庄鄉獲得國際慢城認證，被交通部觀光局選為特色小鎮，參山國家風景處今年首度舉辦「2019繡球花節─南庄恆浪漫」系列活動，邀請台中花博花舞館總監吳維宏以及深耕南庄多年的園藝老師翁美珍共同創作，利用竹編、枯枝等素材，搭配繡球花卉，在東村、西村、員林村、南江村、南富村、田美村、獅山村、蓬萊村及東河村瓦祿產業文化館等，設計9處繡球花裝置藝術。

苗栗縣長徐耀昌表示，因南庄鄉氣候適合種植繡球花，近幾年推動「繡球花漫客庄」慢城計畫，每年6月正是繡球花盛開季節，上萬株花卉繽紛綻放，美不勝收，同時縣府也安排精彩的演出活動，桂花巷、老郵局和十三間老街，都是來到南庄必遊的景點。

苗栗縣文化觀光局指出，繡球花節集合在地工藝師與部落青年，以花卉為素材，發揮創意巧思，設計各種飾品、手工皂、花漾馬卡龍等在地限定伴手禮，呈現村村浪漫、處處驚艷，將南庄打造成為繡球花之鄉。

「山城高校客家音樂會」今天上午10時30分在南庄遊客中心戶外廣場展開，邀請icolor愛克樂、曾仲瑋、陳孟蕎、YP曾姆湯、吉那罐子、苗栗高中、苗栗高商、苑裡高中，苗栗農工及聯合大學社團接力演出，活動直到下午4時30分，希望在繡球花季中，灑下客家種子，孕育出更加多元豐富的藝文饗宴。（編輯：張銘坤）1080602