更多編輯台推薦新聞：
獨家／台灣通過同婚專法 法案起草人華府報告備受肯定
國際

獨家／台灣通過同婚專法 法案起草人華府報告備受肯定

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

小威法網女單爆冷落敗 無緣追平大滿貫24冠紀錄
運動

小威法網女單爆冷落敗 無緣追平大滿貫24冠紀錄

早安世界》美國防部印太報告 強調與台灣建立強勁夥伴關係
早報

早安世界》美國防部印太報告 強調與台灣建立強勁夥伴關係

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
午後對流旺盛 新北等12縣市大雨特報
訊息平台
首頁 / 地方

大廟埕傳遞溫情 社區媽媽包粽子分送長者慶端午

最新更新：2019/06/02 14:56
台東縣鹿野鄉龍田社區的大廟埕2日飄著香味，聚集近百人，有人忙著用大鍋炒豬肉，有人煮糯米，婆婆媽媽分工合作，目標是完成1400個粽子贈送給長者和低收入戶。中央社記者盧太城台東攝　108年6月2日
台東縣鹿野鄉龍田社區的大廟埕2日飄著香味，聚集近百人，有人忙著用大鍋炒豬肉，有人煮糯米，婆婆媽媽分工合作，目標是完成1400個粽子贈送給長者和低收入戶。中央社記者盧太城台東攝　108年6月2日

（中央社記者盧太城台東縣2日電）台東縣鹿野鄉龍田村的長者和低收入戶，今天提前吃粽子，社區婆婆媽媽在大廟埕包1400個粽子送給200多位長者和50多戶中低收入戶，提前歡度端午佳節。

今天上午8時許龍田社區的大廟埕飄著香味，聚集近百人，有人忙著用大鍋炒豬肉，有人煮糯米，婆婆媽媽個個經驗老道，都是包粽子高手，迫不及待挽袖子包粽子，大家分工合作，目標是完成1400個粽子。

鹿野鄉民代會主席李維順趕到現場慰問大家辛勞，當場贊助12公斤糯米，副主席鄧清欉捐出新台幣5000元，和大家一起歡度端午節。

附近長輩也趕到現場幫忙，看到熱呼呼的粽子從大灶下架，迫不及待搶先品嘗。中午過後，龍田社區發展協會理事長蔡登源、李維順、鄧清欉將蒸好的粽子挨家挨戶送給長輩和中低收入戶。

蔡登源說，龍田社區發展協會和龍田崑慈堂今年首次包粽子送長輩和中低收入戶，希望藉著這樣的活動凝聚大家的力量，一起關懷社區弱勢族群，更希望透過這樣的包粽活動讓傳統文化流傳下去。

除了包粽子外，在大廟埕也有香包DIY、艾草條及平安符DIY，透過手作體驗活動，讓民眾認識在地產業店家及宗教信仰。（編輯：黃世雅）1080602

台東縣鹿野鄉龍田社區的大廟埕2日聚集近百人，婆婆媽媽分工合作，目標是完成1400個粽子贈送給長者和低收入戶，附近長輩也趕到現場幫忙，看到熱呼呼的粽子從大灶下架，迫不及待搶先品嘗。中央社記者記者盧太城台東攝　108年6月2日
台東縣鹿野鄉龍田社區的大廟埕2日聚集近百人，婆婆媽媽分工合作，目標是完成1400個粽子贈送給長者和低收入戶，附近長輩也趕到現場幫忙，看到熱呼呼的粽子從大灶下架，迫不及待搶先品嘗。中央社記者記者盧太城台東攝　108年6月2日
台東縣鹿野鄉龍田社區發展協會2日包了1400個粽子，由鹿野鄉民代表會主席李維順（右）分送給長者和低收入戶，提前歡度端午佳節。中央社記者記者盧太城台東攝　108年6月2日
台東縣鹿野鄉龍田社區發展協會2日包了1400個粽子，由鹿野鄉民代表會主席李維順（右）分送給長者和低收入戶，提前歡度端午佳節。中央社記者記者盧太城台東攝　108年6月2日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報