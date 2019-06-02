大廟埕傳遞溫情 社區媽媽包粽子分送長者慶端午

台東縣鹿野鄉龍田社區的大廟埕2日飄著香味，聚集近百人，有人忙著用大鍋炒豬肉，有人煮糯米，婆婆媽媽分工合作，目標是完成1400個粽子贈送給長者和低收入戶。中央社記者盧太城台東攝 108年6月2日

（中央社記者盧太城台東縣2日電）台東縣鹿野鄉龍田村的長者和低收入戶，今天提前吃粽子，社區婆婆媽媽在大廟埕包1400個粽子送給200多位長者和50多戶中低收入戶，提前歡度端午佳節。

今天上午8時許龍田社區的大廟埕飄著香味，聚集近百人，有人忙著用大鍋炒豬肉，有人煮糯米，婆婆媽媽個個經驗老道，都是包粽子高手，迫不及待挽袖子包粽子，大家分工合作，目標是完成1400個粽子。

鹿野鄉民代會主席李維順趕到現場慰問大家辛勞，當場贊助12公斤糯米，副主席鄧清欉捐出新台幣5000元，和大家一起歡度端午節。

附近長輩也趕到現場幫忙，看到熱呼呼的粽子從大灶下架，迫不及待搶先品嘗。中午過後，龍田社區發展協會理事長蔡登源、李維順、鄧清欉將蒸好的粽子挨家挨戶送給長輩和中低收入戶。

蔡登源說，龍田社區發展協會和龍田崑慈堂今年首次包粽子送長輩和中低收入戶，希望藉著這樣的活動凝聚大家的力量，一起關懷社區弱勢族群，更希望透過這樣的包粽活動讓傳統文化流傳下去。

除了包粽子外，在大廟埕也有香包DIY、艾草條及平安符DIY，透過手作體驗活動，讓民眾認識在地產業店家及宗教信仰。（編輯：黃世雅）1080602

台東縣鹿野鄉龍田社區的大廟埕2日聚集近百人，婆婆媽媽分工合作，目標是完成1400個粽子贈送給長者和低收入戶，附近長輩也趕到現場幫忙，看到熱呼呼的粽子從大灶下架，迫不及待搶先品嘗。中央社記者記者盧太城台東攝 108年6月2日