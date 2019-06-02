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糯米製青蛇白蛇 嘉盛社區發揮創意迎端午

最新更新：2019/06/02 18:18

（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）端午節將至，苗栗市嘉盛社區媽媽以「白蛇傳」為主題，花了3天時間，用46台斤糯米，製作出各約5公尺長的「白蛇、青蛇」，並設計情境展示攀爬在樹枝，展現社區創意。

苗栗市嘉盛社區為宣揚客家米食文化，連續多年舉辦「嘉志閣客家粄仔節」，曾研發出養生概念的五行彩色粄仔，頗受好評；近幾年，因應端午節慶，社區以民間傳說「白蛇傳」為創意發想，由社區媽媽合力製作大型糯米蛇，營造社區粄食特色。

嘉盛社區發展協會總幹事張永昌今天指出，今年端午活動主題為「青白雙蛇雄黃酒、再造家園慶端午」，結合傳統民俗故事「白蛇傳」情節，利用46台斤糯米為主要原料，找來10餘名婆婆媽媽通力合作，花了3天時間，捏製成2條長度超過5公尺的白蛇和青蛇，分別為白色原味糯米和綠色抹茶口味。

為了要讓2條大蛇更加栩栩如生，社區居民以黑色龍眼乾點綴做成眼睛和鼻子，再以紅紙剪成舌頭造型，最後再把白蛇和青蛇分別盤繞在大型盆栽樹枝上，搭配不同的樹葉妝點，令人嘖嘖稱奇，經送往廟宇祈福後進行展示，再切割分送社區居民分享。

張永昌表示，今年的青蛇、白蛇由以往的平面堆疊，進化成「立體版」情境設計展示，製作過程並不簡單，除了要顧慮衛生問題外，還要針對大蛇的造型、動作，事先規劃，再再考驗著社區居民的智慧，無形中也凝聚居民的向心力。（編輯：方沛清）1080602

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