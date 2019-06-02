退休校長診所辦畫展義賣 為清寒學子募助學基金

（中央社記者趙麗妍台中2日電）退休校長紀寶活常年舉辦畫展義賣，義賣所得用來幫助清寒學子，助他們求學路上一臂之力，台中七期一家診所獲悉，邀請他舉辦畫展義賣，為台中、彰化的清寒學子募集助學基金。

位於台中市七期內米瑞可診所，今天邀請紀寶活在診所內舉辦「寶山活水無盡藏，油畫書法慈善義賣邀請展」，共展出紀寶活的作品，油畫43件、書法27件。

紀寶活表示，他幼年家境清寒，就學期間曾因沒錢住宿，睡在教室內，以書包為枕頭，外套當作被子，求學路上艱辛，後來他在教授的引薦下寄居寺廟，幫老師父畫佛像，開啟了多元繪畫的因緣。

他先後就讀美術、教育學系，後來又攻讀教育研究所，在藝文、教育方面根基雄厚。紀寶活表示，自己在求學路上走的艱辛，但一路遇到許多貴人，他常年義賣自己的作品，將所得捐助清寒學子，希望將愛傳承下去。

米瑞可診所獲悉紀寶活義賣畫作之舉，為響應公益做愛心，於是策畫此次畫展義賣，希望為慈善盡一分心力，也能發揮拋磚引玉的作用。

「寶山活水無盡藏，油畫書法慈善義賣邀請展」，即日起展至8月31日，義賣所得將全數捐贈給台中梧棲國小和彰化埔心國中當作清寒助學基金。（編輯：陳俊碩）1080602