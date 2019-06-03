鄭文燦視察中壢車站臨時後站

桃園市長鄭文燦（前左3）3日視察中壢車站臨時後站及機場捷運A23站，鄭文燦表示，市府已將綜合規畫送到交通部，希望今年可以通過，並在規畫核定後7年，完成鐵路地下化。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年6月3日

（中央社記者吳睿騏桃園3日電）桃園市長鄭文燦今天與交通部及鐵道局，視察中壢車站臨時後站及機場捷運A23站，市府將鐵路地下化的綜合規畫報告送到交通部，希望在通過核定後7年，鐵路地下化可以完成。

鄭文燦受訪表示，中壢火車站新站以及機捷A23站進度，目前正在施作新的臨時新站以及跨越前後站的陸橋，預定明年9月完工，完工後就可進行中壢車站的站體開挖，也同步進行軌道遷移。未來的A23站以及中壢車站，將是鐵路地下化、機場線、綠線三路線的交會點，也是未來中壢的交通樞紐。

鄭文燦表示，市府希望2年內完成站體結構開挖並進行工程施作。目前鐵路地下化的進度，已經將綜合規畫送到交通部，希望今年可以通過。同時將已做到內壢的臨時軌道往南延伸到中壢、平鎮，這些基礎工程一旦完成，接著就要來設定進度，市府希望在綜合規畫核定後7年，鐵路地下化可以完成。

鄭文燦指出，目前機場線進入中壢的進度超前，機電工程也正在上網進行發包作業，將來機場線跟綠線可以互相接軌，整個桃園的捷運系統第一階段骨幹網路就可全部定案。

鐵道局北部工程處第三工務段長巫新煌表示，鐵路地下化臨時軌工程目前除了用地取得，還有周邊部分違建可能要拆除，這是現階段所面臨的課題，但希望將影響降到最低，在綜合規畫通過後，工務段在開工前也會辦理說明會，讓附近民眾了解工程的必要性及可能的影響。（編輯：張銘坤）1080603