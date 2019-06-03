新店大台北華城用水糾紛 市府：介入協調

（中央社記者王鴻國新北3日電）新北市政府表示，大台北華城社區內自來水用戶加壓設施被土地所有人之一永柏公司上鎖，導致市民及康橋高中師生無水可用，市府已介入和永柏協調中，同時提供社區臨時供水站。

由於永柏公司將自來水加壓設備上鎖，影響大台北華城居民與鄰近學校日常用水，有媒體報導，大台北華城內每戶每月需交付永柏公司新台幣3至5萬元使用費，住戶不從，自來水加壓站遭斷電，致使秀岡山莊內康橋高中及第一期、陽光、寶徠三個社區無水可用。

市府表示，經協調，永柏公司態度迄今仍無軟化跡象，公司強調其權益不願被剝奪。但市府不會坐視因私權糾紛影響民生基本用水權益。仍積極持續與永柏公司溝通中，盼此事獲得解決。

市府表示，為確保市民用水權益，市府已指示區公所在各社區內設置多處臨時供水站，並增加供水點以降低影響。周邊學校研議設置臨時抽水馬達與管線，以解決燃眉之急。

市府強調，依據自來水法第61條之一規定，用戶使用自來水10年以上，就該等土地視為有地上權存在，在取得土地所有權前可為維護與更新，故社區住戶可以請求法院做出「使用權確認之訴」，可主張有設施使用權，並要求恢復供水。（編輯：張銘坤）1080603