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守護未成年未婚懷孕少女 高市府啟動珍珠計畫

最新更新：2019/06/03 16:56
高雄市政府推動「珍珠計畫」，旨在協助未成年小媽媽，並於鳳山區設立「珍珠小棧」，3日正式啟動，市長韓國瑜（前左4）出席見證。中央社記者王淑芬攝　108年6月3日
高雄市政府推動「珍珠計畫」，旨在協助未成年小媽媽，並於鳳山區設立「珍珠小棧」，3日正式啟動，市長韓國瑜（前左4）出席見證。中央社記者王淑芬攝　108年6月3日

（中央社記者王淑芬高雄3日電）統計高雄市去年有約300名未成年少女未婚懷孕，他們的恐慌和無助還要面對就學及生育問題，高市府今天啟動「珍珠計畫」，並募得近新台幣500萬元，將成為未成年父母有力的後盾。

「珍珠（PEARL）計畫」的意涵來自於英文Protect保護、Empathize同理、Assist協助、Resume復原、Love用愛守護等，要用專款及專業幫助小爸爸及小媽媽於徬徨無助時得到有力的支撐及協助。

首座「珍珠小棧」設在鳳山社福中心，社會局也會在其他社福中心設珍珠小棧；有專業人員，提供未成年懷孕少女及時、就近的多元服務，還規劃孕期營養津貼補助等。

市長韓國瑜出席啟用儀式，他表示，會整合社會、教育、衛生等跨局處及民間多元服務，提供懷孕少女諮詢、家庭輔導、法律諮詢、營養津貼補助、醫療保健、待產等諮詢及協助，降低少女無助感等。

社會局已獲企業及社團捐款，包括大揚教育基金會、石川集團等共約500萬元，珍珠計畫2年所需經費已到位。

活動結束，媒體詢問有關上午列席市政總質詢時，韓國瑜答詢的態度火爆。韓國瑜再批民進黨議員無視市府團隊努力改善道路品質、落實路平專案，他說，市府鋪了133條道路得不到肯定；他坦承「今天議會氣氛有一點不愉快，因為很多地方一直被冤枉誤解、被批判已經太過度了」。

至於韓國瑜日前在凱道造勢提出「發財外交」一事，媒體好奇該怎麼做。韓國瑜說，大使館等外交單位要把友邦的情感弄好，最重要的是發展經貿的任務。他說，「每個駐外使館都有衝經濟的任務」，過去撒錢被笑「凱子外交」，他說「轉化過來，用經貿當重心，外交一樣可以做發財外交」。（編輯：陳俊碩）1080603

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