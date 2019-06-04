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花蓮影像領袖營徵選起跑 最高獎金10萬元

最新更新：2019/06/04 11:26

（中央社記者李先鳳花蓮縣4日電）「花蓮觀光旅遊體驗影像創作領袖營」徵選起跑，公開募集80名愛好旅遊及攝影的全國大專院校青年學子，鼓勵以不同視角挖掘花蓮獨有的自然人文特色，總冠軍獎金新台幣10萬元。

花蓮縣政府觀光處長唐玉書表示，活動以花蓮自然人文及觀光規劃5大主題，包括深度探訪「原鄉部落」原始秘境、有機無毒「農村休閒」體驗、捕捉自然之美「生態之旅」、慢活人文空間「城市體驗」及熱血活力「泡湯暖遊」。

每項主題規劃4天3夜的花蓮觀光創作體驗行程，包含豐富遊程與課程，邀請攝影、文創與觀光旅遊等經驗豐富的講師分享拍攝技巧及認識花蓮，歡迎全國大專院校學生參與，以不同視角發掘花蓮之美，化作影像，觸動民眾走進花蓮，帶動新一波花蓮旅遊話題。

活動報名即日起至14日止，凡符合資格者，以4人一組為單位，至線上報名並繳交2分鐘以內推薦影片將可參加學員徵選；經評審後將選出20組共80名學員，免費於7月21日至24日參與主題遊程體驗。

學員於活動結束後，將旅程所見所聞拍攝成影片，參加宣傳影片競賽，每一主題將遴選1組優勝，可獲獎金新台幣2萬元；各組優勝經評審及網路票選將再遴選1組總冠軍，可獲10萬元獎金。總獎金高達20萬元的獎勵，歡迎青年學子參與挑戰，相關活動辦法可參閱活動官網:https://leadercamp.gogotruly.com。（編輯：翁翠萍）1080604

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