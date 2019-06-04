石虎保育自治條例草案 苗栗縣議會2度闖關失敗

（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）苗栗縣府擬定石虎保育自治條例草案去年送縣議會闖關失敗，今年捲土重來，今天進入縣議會二讀會討論，因正反意見僵持，議長鍾東錦裁示表決，表決結果，草案仍遭退回縣府。

苗栗縣議會上午進行二、三讀會，與石虎保育密切相關的縣府提案「為辦理苗栗縣石虎族群數量與分布調查得新台幣500萬元墊付案」先行三讀通過；至於第2度送交議會審查的「苗栗縣石虎保育自治條例草案」，在二讀會討論階段，經出席35名議員表決，最後以贊成9票、反對25票，主席、議長鍾東錦不參與投票，宣告闖關失敗。

在討論階段，縣議員張志宇、徐功凡、韓茂賢等人發言表達支持石虎保育立場，但傾向應先執行完畢石虎族群數量分布調查案，確定縣內石虎數量、棲息範圍後，再回頭針對草案內容審慎審查。

張志宇指出，草案第5條明定縣府各機關興辦公共工程開發面積為一公頃以上或新闢、拓寬道路長度為1000公尺以上且位於石虎利用棲地者，應在規劃初期及施工階段向石虎生態保育背景專家諮詢，採取對環境友善工法，他質疑所謂的專家學者如何認定，有模糊空間，且第6條中「本府以外興辦事業申請人，得比照前項規定辦理」恐讓外界對私人產權開發限制造成疑慮。

包括羅貴星、曾玟學、陳品安、黎煥強等人陸續發言，強調，草案內容總共9項條文，並未對私人產權做出限制，相關疑慮並不存在，甚至對友善諮詢、工法的私人開發給予表揚，「只有鼓勵沒有罰則」。

曾玟學說，草案內容僅對一定規模以上公共工程加以規範，「如果連這最卑微的要求都不能通過，苗栗縣還有什麼臉拿石虎當吉祥物」。

羅貴星表示，苗栗縣各項活動文宣看板處處看到石虎，「大家怎能一邊喊寶貝，一邊又斷了石虎生路」，呼籲其他議員支持通宣示性意義重大的自治條例，向國人證明，苗栗雖窮，但窮得有志氣，堅持在開發與保育中找到平衡。

徐功凡指出，草案條例其實僅具象徵意義，既然內容空泛，縣內石虎數量又多，縣府何不好好調查完畢，再針對細節擬定更周延條文，再送交議會審查，更能兩全其美。

由於正反意見僵持，主持會議的議長鍾東錦裁示表決，表決結果，決議草案退回苗栗縣政府。

苗栗縣長徐耀昌會後受訪表示，既然多數議員反對，顯示草案內容仍有待修正，將請秘書長召集相關局處針對贊成及反對訴求加以研討，待適當時機再提出，至於下次會期是否會繼續送出修正版本再戰第3局，徐耀昌說，保育條例已遭退件2次，「短時間內暫時休兵」，下個會期大概會有困難。

對於草案未能通過，台灣石虎保育協會也發表聲明指出，「事情回到原點未必不好，至少讓我們看清了，在苗栗縣要求公部門和多數議員保育石虎，保護我們的美好環境，居然是那麼困難的事情」。

協會表示，未來還有非常長的一段路要走，要更加努力，做更多的事情來讓人們看見石虎並且保育石虎。（編輯：方沛清）1080604

「苗栗縣石虎保育自治條例」草案，4日將在苗栗縣議會進行二、三讀討論，台灣石虎保育協會等保育團體到場聲援，盼落實石虎的棲地保護。中央社記者管瑞平攝 108年6月4日