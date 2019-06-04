野放20萬隻蜜蜂 魚池鄉盼提升絲瓜產量

（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）絲瓜是南投縣魚池鄉頭社重要作物，但農民反映蜜蜂數量銳減導致授粉不佳而影響絲瓜結果率，魚池鄉公所購買25箱共20多萬隻蜜蜂野放，盼有效增加田間蜜蜂密度以提升絲瓜產量。

根據台灣養蜂協會資料，許多農作物要靠蜜蜂等昆蟲授粉，但蜜蜂生態近年發生變化，引起各國關切；日月潭頭社活盆地為全國海拔最高的絲瓜生產專區，種植面積約50公頃，夏季產量占全國一半，但農民反映近年田區蜜蜂數量銳減，造成絲瓜產量減少，甚至不結果。

魚池鄉長劉啟帆今天表示，蜜蜂身上絨毛易沾黏花粉，且足部能收集花粉，敏銳嗅覺更使蜜蜂迅速偵測植物開花吐粉及泌蜜時間，因此授粉效率高，是田間最具效率授粉昆蟲，但因土地開發及氣候變遷，野外授粉昆蟲數量銳減，授粉不足嚴重影響頭社地區絲瓜結果率。

劉啟帆上任後為解決蜜蜂數量減少問題，尋求民主進步黨立法委員蔡培慧、魚池鄉民代表會、魚池鄉農會協助，購買25箱共20多萬隻蜜蜂，將提供給絲瓜產銷班，以增加授粉率，進而提高產量。

劉啟帆指出，瓜類花粉粒較黏、重，不易靠風傳播，需透過蜜蜂授粉才有高結果率及良好果形，目前魚池鄉頭社地區共5個絲瓜產銷班，每個產銷班提供5箱，平均置放田間產區野放，希望有效增加蜜蜂分布密度，讓蜜蜂吸吮花蜜自然授粉。

劉啟帆表示，透過蜜蜂授粉是簡單、經濟、有效的農業增產措施，不但授粉率高也顧及生態環保，農民利用蜜蜂取代人工授粉也可降低生產成本並提升絲瓜品質，野放蜜蜂行動明天起展開，提醒農民，蜜蜂授粉期間應儘量避免噴灑有害蜜蜂的藥劑。（編輯：陳清芳）1080604