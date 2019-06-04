網友指楊秋興當義联食客 林義守告誹謗

（中央社記者陳朝福高雄4日電）有網友貼文「前高雄縣長楊秋興是義联集團「食客」，包括擁有大坪數辦公室、月領10萬元乾薪等。義联集團董事長林義守今天發聲明與事實不符，已委請律師提出誹謗告訴。

林義守在澄清聲明指出，他及義联集團均未曾聘任或僱用楊秋興擔任任何職務，未曾支付楊秋興任何薪資或乾薪，也未曾提供任何辦公室或辦公場所，更無「讓楊去找高雄市長韓國瑜，給他一些局處首長名單並要他保證把義大一些建照核發下來」情事。

聲明指出，網友所為已嚴重毀損林義守及義联集團名譽，明顯涉犯刑法誹謗罪，已委請律師林慶雲依法提出刑事誹謗罪告訴，以正視聽。

聲明表示，署名梁國軍、廖永發、賈文鐸、蔣臨沂、周亮儒、李麗子、William Chase、Shieh Tyng Chau、Henry Jim、Neo Lee等人，陸續於6月1日、2日在臉書PO文，散布所謂「楊秋興會背離韓國瑜，我南部球友說是因為他是林義守的『食客』之一，在義大有60坪大的辦公室，月領10萬元乾薪，林義守與王金平幫助韓勝選後，讓楊去找韓，給他一些局處首長名單並且要他保證把義大一些建照核發下來，而且可能也提了3700這個數字」等情事，全非事實，純屬憑空捏造。(編輯:孫承武)1080604