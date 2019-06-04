海巡署暑期海洋體驗營 學子登艦不暈船成考驗

（中央社澎湖縣4日電）海巡署舉辦暑期海洋體驗營開跑，不少來自台灣本島大專、高中生登上千噸的高雄艦巡遊台澎海域，首次參與高中生展嘉彣表示，還好自己不會暈船，在遊樂船上餵海鷗、垂釣，是最難得的體驗。

海巡署金馬澎分署辦理「徜徉菊島、體驗海巡」海洋體驗營活動，自6月3日起至6月19日止，共分三梯次，分別搭乘高雄艦與屏東艦由高雄前往澎湖，3天的海洋體驗，每梯次以20名青年學子為主，大部分的活動在船艦上進行，「不會暈船」成為學子最大考驗。

海巡署金馬澎分署副分署長王正信表示，首梯海洋體驗營20位學員中，女性有11位，男性有9位，分別來自國內各大專院校、高中職等，其中有4位是碩士生，年紀最小是目前就讀高雄師大附中三年級的展嘉彣。

身為游泳校隊隊員的展嘉彣首度有機會搭上海巡艦艇出海體驗。他說，好在自已不會暈船，在航行途中，還可在遊樂船上餵食隨船飛行的海鷗並垂釣，印象最為深刻。

為期3天的「徜徉菊島、體驗海巡」海洋體驗營活動，安排有海上巡禮、海漂垃圾觀察、海洋生態保育教學與海洋體驗活動等，讓參加的學員親近海洋、擁抱海洋，瞭解海洋環境對生態保育與資源永續的重要。（編輯：吳佳穎）1080604