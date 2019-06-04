髮型設計師帶刀從警 山城弱勢義剪

新北市金瓜石地區4日舉辦一場義剪活動，由瑞芳警分局警員黃敏誠（右）操刀，他在從警前曾擔任髮型設計師多年，為弱勢民眾理髮獲得好評。（瑞芳警分局提供）中央社記者王朝鈺傳真 108年6月4日

（中央社記者王朝鈺新北市4日電）新北市金瓜石地區今天舉辦一場義剪活動，由瑞芳警分局帥氣警員黃敏誠操刀，他在從警前曾擔任髮型設計師多年，今天貢獻所學為弱勢民眾理髮，獲得鄰里間好評。

29歲黃敏誠大學時期曾在美髮店打工，民國100年退伍後就在高雄新堀江擔任髮型設計師，106年在家人鼓勵下考上警察特考，經過受訓年初分發到新北市瑞芳警分局金瓜石派出所。

黃敏誠說，過去擔任髮型設計師時，就曾多次前往長照中心、育幼院、三地門原住民部落義剪，從警後發現昔日的黃金山城有不少弱勢民眾，時常為了省錢不願修整門面，便主動向長官報告願意發揮一技之長讓弱勢民眾在炎炎夏日能夠清爽些。

黃敏誠上午10時許在派出所內為民眾義剪，由於時間有限只能幫2位鄉親理髮，只見他俐落拿起理髮器和梳子專注服務鄉親，結束後民眾也頻頻向黃敏誠道謝。

瑞芳警分局副分局長林福財也到場關心，他表示，黃敏誠發自內心舉辦善心義剪活動相當有意義，透過義剪讓民眾感受到警察不只有陽剛形象，也認識到警察各個身懷絕技不同的一面，讓黃金山城充滿濃濃人情味。（編輯：方沛清）1080604