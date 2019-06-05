國際熱氣球嘉年華6/29登場 40顆造型球等你追求[影]

（中央社記者盧太城台東縣5日電）台東暑假觀光重頭戲熱氣球嘉年華，敲定6月29日登場，今年有40顆造型球、9場光雕音樂會，等你來追求。

今晨，5顆熱氣球在朝陽下冉冉升空，台東縣長饒慶鈴帶領嘉賓率先體驗熱氣球自由飛行，鳥瞰台東縱谷，宣告今年的台東熱氣球嘉年華即將展開。

台東縣政府今天清晨在鹿野高台舉辦熱氣球嘉年華記者會。饒慶鈴表示，熱氣球嘉年華活動舉辦8年吸引近600萬人次觀光客湧入台東，並帶動地方經濟發展，也因此獲選全球12大熱氣球驚豔城市。

饒慶鈴表示，今年將主題是「幸福長九（久）‧夢想童樂園」。規畫除歷年最多的9場光雕音樂會外，還有熱氣球繫留體驗、熱氣球自由飛、造型球展演、熱氣球遊樂園、熱氣球愛情主題日、熱氣球野餐日、熱氣球星空咖啡廳及最美星空音樂會等主題活動。

在5月30日定期大會中質詢憂心熱氣球的魅力會逐漸哀退，觀光效益年年遞減的縣議會副議長林琮翰特別到場關心，他建議台東縣政府，除了熱氣球外，也應考量各項特色主題觀光活動長久發展的潛力，例如原住民文化、客家文化等。

台東縣政府交通及觀光發展處長江慧卿表示，今年熱氣球嘉年華從6月29日至8月12日結合音樂光雕，造型球也比往年多，邀請40顆吸睛的造型熱氣球。

另外，光雕音樂會，今年延續鹿野高台、三仙台、池上大坡池、太麻里曙光園區及知本溫泉等地外，今年也將首次前進綠島，以及大武鄉尚武海濱公園。（編輯：黃世雅）1080605

影片來源：中央社

台東暑假觀光重頭戲「台灣國際熱氣球嘉年華」，敲定6月29日登場，將有40顆造型球，並規劃9場光雕音樂會，台東縣長饒慶鈴5日清晨帶領嘉賓率先體驗熱氣球自由飛行。中央社記者盧太城台東攝 108年6月5日