阿里山能拍到高雄85大樓夜景 還可遠眺澎湖捕捉煙火

阿里山因夏季午後雷陣雨，提升能見度，不僅能遠眺澎湖，還能看見台灣海峽的貨輪，以及高雄的85大樓夜景。圖為攝影專家黃源明以相機捕捉高雄夜景。（黃源明提供）中央社記者黃國芳傳真 108年6月5日

（中央社記者黃國芳嘉義縣5日電）阿里山因夏季午後雷陣雨，提升能見度，不僅能遠眺澎湖拍煙火，還能看見台灣海峽的貨輪，以及高雄的85大樓夜景，攝影專家黃源明日前在阿里山以相機捕捉這些奇景。

在阿里山、玉山國家公園擔任解說志工的黃源明今天表示，3日、4日兩天在阿里山森林遊樂區的慈雲觀景台、大門轉運站，或是阿里山公路（台18線）89.5公里處觀景台，甚至是小笠原山，都可以遠眺台灣海峽的貨輪。

黃源明指出，夏季午後雷陣雨型態，提升天空能見度，近來阿里山的百萬夜景再度登場，配合澎湖花火節，夜間從阿里山遠眺澎湖拍煙火，且能拍到高雄市夜景，包括義大遊樂世界、夢時代的摩天輪，還有85摩天大樓等地標。

黃源明建議上山拍攝澎湖煙火的遊客記得帶腳架，配合400以上的長鏡頭，利用B快門功能或快門15秒上下調整，就可拍到美麗的煙火夜景。拍攝點就在阿里山公路（台18線）89.5公里處觀景台。

拍攝高雄知名地標夜景，可選擇到慈雲觀景台、大門轉運站等處，黃源明說，夏季只要天氣晴朗，白天就可觀賞到台灣海峽的貨輪，特別是日落時分，在夕陽輝映下，全都集結在一起，從阿里山遠眺便成為一幅奇特畫面。

黃源明表示，今年澎湖海上花火節活動持續到6月底，每週一、四夜間施放，上山遊客若是沒有相機的配備，其實帶著望遠鏡，就能觀賞阿里山奇景。（編輯：黃世雅）1080605