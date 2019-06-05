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外商新廠開幕 陳副總統：對台投資環境肯定

最新更新：2019/06/05 14:16
應用材料公司位於南部科學工業園區的第二座顯示器設備製造中心與研發實驗室5日開幕，副總統陳建仁（中）、科技部長陳良基（右）等人出席開幕儀式。中央社記者楊思瑞攝 108年6月5日
應用材料公司位於南部科學工業園區的第二座顯示器設備製造中心與研發實驗室5日開幕，副總統陳建仁（中）、科技部長陳良基（右）等人出席開幕儀式。中央社記者楊思瑞攝 108年6月5日

（中央社記者楊思瑞台南5日電）應用材料公司位於南部科學工業園區的第二座顯示器設備製造中心與研發實驗室今天開幕，副總統陳建仁致詞時表示，這是外資對台灣投資環境的肯定，政府會努力落實廠商期待。

應用材料公司指出，今天開幕的新廠占地5.1公頃，相當於7個足球場大小。除了可帶來就業機會，也可扶植在地設備供應鏈的成長。顯示器設備製造中心也可用於柔性電子產品和其他技術的研發。

應用材料公司總裁暨執行長蓋瑞．迪克森（Gary E. Dickerson）致詞時表示，隨著顯示器在生活中變得無所不在，新技術與造型的推陳出新將會大大地增進各種應用的視覺體驗。材料工程正是啟動這些技術轉折的關鍵要角。在台南設立第二座顯示器設備製造中心與研究實驗室，讓應用材料公司能迅速配合客戶的腳步，協助客戶在市場上帶來更多技術創新。

陳副總統致詞時表示，應用材料公司從1989年起在台灣投資，成為外資在台發展的代表性廠商之一。今天的顯示器設備製造中心與研發實驗室啟用，代表另一項技術在台灣落地生根，也是對台灣投資環境的肯定。歡迎應用材料公司繼續加碼，促進台灣整體產業鏈的發展。

陳副總統指出，在美中貿易戰升溫的情形下，已有愈來愈多台商選擇回台投資。政府也會持續推動產業創新、健全投資環境，以落實企業期待。（編輯：黃世雅）1080605

應用材料公司位於南部科學工業園區的第二座顯示器設備製造中心與研發實驗室5日開幕，副總統陳建仁（圖）出席開幕典禮致詞時表示，這是外資對台灣投資環境的肯定，政府會努力落實廠商期待。中央社記者楊思瑞攝 108年6月5日
應用材料公司位於南部科學工業園區的第二座顯示器設備製造中心與研發實驗室5日開幕，副總統陳建仁（圖）出席開幕典禮致詞時表示，這是外資對台灣投資環境的肯定，政府會努力落實廠商期待。中央社記者楊思瑞攝 108年6月5日
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