調查局中部現譯工作站啟用 強化通訊監察能量

法務部調查局中部地區通訊監察現譯工作站5日落成啟用，除提供49部即時現譯工作台外，並結合調查局測謊辦公室。中央社記者蘇木春攝 108年6月5日

（中央社記者蘇木春台中5日電）法務部調查局中部地區通訊監察現譯工作站今天落成啟用，除設有現譯工作台並結合測謊辦公室等資源，將可有效提升通訊監察作業效率，強化政府打擊犯罪的整體偵查能量。

位於台中市梧棲區航業調查園區內的現譯工作站，於民國107年6月開工，興建地上4層樓辦公大樓，工程總經費新台幣4694萬餘元，工程今年3月完工，除提供49部即時現譯工作台外，並結合調查局測謊辦公室，使工作站成為資源共享的多功能大樓。

工作站今天舉辦啟用典禮，由調查局長呂文忠主持，法務部長蔡清祥與中部地區院、檢、警、海巡與憲兵等單位首長代表都出席見證。

蔡清祥致詞時表示，調查局原在新北市新店區與高雄市小港區設有現譯工作站，中部地區僅在苗栗縣設置臨時現譯站，專案人員偵辦作業必須往來奔波，耗費司法資源、影響執行時效性，中部現譯站啟用後，將可有效提升通訊監察作業效率，強化政府打擊犯罪的整體偵查能量。

至於通訊監察相關規定，呂文忠受訪說，調查局均依據法令辦理通訊監察相關業務，並依通保法相關規定接受院、檢的電子連線即時監督，未發現任何弊端或違法情事，各項程序執行都依照相關法令規定。（編輯：陳清芳）1080605

法務部調查局中部地區通訊監察現譯工作站5日落成啟用，法務部長蔡清祥（圖）致詞表示，中部地區原先僅在苗栗縣設置臨時現譯站，專案人員偵辦作業必須往來奔波，耗費司法資源、影響執行時效性，中部現譯站啟用後，將可有效提升通訊監察作業效率。 中央社記者蘇木春攝 108年6月5日