沙崙綠能中心上樑 綠能科技產業新里程碑

（中央社記者楊思瑞台南5日電）科技部沙崙智慧綠能科技聯合研究中心今天舉行上樑典禮。台南市長黃偉哲肯定台灣邁向未來產業新紀元；科技部長陳良基也希望未來以沙崙為基地，把台灣的綠能科技帶向全世界。

陳良基今天南下與黃偉哲一同見證台灣綠能科技產業邁向新里程碑，包括南科管理局長林威呈及各界代表也共同見證上樑儀式。

黃偉哲致詞提到前行政院長賴清德在擔任台南市長時規畫綠能產業發展，建設台南成為低碳綠能城市；蔡總統在競選時主張的5+2產業，在就任後更是大力落實。從這項工程可看到，當時因賴市長與蔡總統共同合作，成功推動台灣邁向未來產業新紀元，彰顯雙方合作確實能其利斷金。他保證市府在行政作業的協助不打折，各項程序只會提前完成，期盼工程如期如質完成。

陳良基部長則強調，聯合研究中心對台南沙崙非常重要，對全國綠能科技發展更為重要，聯合研究中心的意義在於將學術研究相關團隊帶到台南，與綠能產業合作研發，希望未來以沙崙為基地，把台灣的綠能科技帶向全世界。

台南市政府表示，沙崙智慧綠能科學城是中央推動5+2創新產業－綠能產業的重要政策，也是台南市近幾年重要建設之一。集結產、學、研的優秀人才，未來因應產業需求，提供研發、製程技術代工及人員教育訓練等多樣服務。

除了綠能產業，預期綠能科技聯合研究中心也能吸引AI智慧、5G等新科技研發人才，配合科學城智慧交通基礎建設，型塑智慧交通生態環境，促進自駕車產業發展，滿足國人對於智慧生態城市的期望。台南市政府也將依相關辦法，配合中央政策推動招商，促進研究人才進駐，以連結技術及人才，推動創新綠能產業發展。

依台南市政府資料，「沙崙智慧綠能科技聯合研究中心」位於歸仁區高鐵車站東南，為地下2層、地上6層鋼骨造辦公暨實驗室建築，總樓地板面積約4萬6600平方公尺，自民國107年4月開工興建，預計明年2月完工，總工程費約新台幣19億餘元。

未來周邊智駕車、綠能科技示範場域、中研院南部院區、台南會展中心等工程陸續完成，各項機能完備，將可強化台灣綠能基礎建設，引進國內外大型投資，增加國內就業，並帶動能源轉型及產業轉型。（編輯：黃世雅）1080605