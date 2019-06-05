咱的故鄉下七張犁 中市西屯區鄉土誌出刊

「咱的故鄉下七張犁」新書發表會5日在台中市政府舉行，台中市長盧秀燕（前右5）表示，盼透過這本書的出刊，讓下一代更了解下七張犁的歷史故事，建構屬於台中市民的鄉土情感。中央社記者郝雪卿攝 108年6月5日

（中央社記者郝雪卿台中5日電）「咱的故鄉下七張犁」新書發表會今天在台中市政府舉行，台中市長盧秀燕指出，希望透過此書的出刊，讓下一代更了解下七張犁的歷史故事，建構屬於台中市民的鄉土情感。

在台中市政府等協助下，西屯區地方人士發表鄉土誌「咱的故鄉下七張犁」。盧秀燕、台中市民政局長吳世瑋及文化局長張大春、台中市議員陳淑華及黃馨慧等人都出席該書發表會。

盧秀燕表示，市府團隊非常重視歷史文化，因此，協助出刊「咱的故鄉下七張犁」，希望藉此凝聚地方情感，也讓下一代更了解地方的故事與文化，期盼更多人為台中作史，將珍貴的歷史保存下來，並發揚光大。

台中市西屯區長陳寶雲指出，下七張犁是西屯區協和里舊地名，是現今西屯區少數擁有多元樣貌的區域，無論是農村風貌、都市景觀及自然生態等方面，都蘊藏豐富歷史文化及情感回憶。

為了讓更多人瞭解地方特色文化與鄉村田野故事，陳寶雲表示，在地方耆老、學校老師、歷屆里長、專家學者等通力合作下，促成「咱的故鄉下七張犁」誕生。

她說，這本書圖文並茂，詳實記載下七張犁的歷史地理、生態產物、宗教信仰及人文故事，希望藉此喚起當地對鄉土的認識及認同，進而熱愛這片土地。（編輯：戴光育）1080605