國慶煙火睽違12年在屏東 高屏溪兩岸皆可欣賞

屏東縣長潘孟安5日宣布，今年國慶煙火預計在高屏溪舊鐵橋屏東端的河濱公園施放。圖為民國96年國慶煙火在屏東大鵬灣施放。（中央社檔案照片）

（中央社記者郭芷瑄屏東縣5日電）睽違12年，屏東縣政府爭取今年舉辦國慶煙火成功，屏東縣長潘孟安今天宣布，國慶煙火預計在高屏溪舊鐵橋屏東端的河濱公園施放，到時高屏民眾都可以看得到國慶煙火。

潘孟安表示，台灣設計展今年首次移師屏東舉辦，將自10月5日至20日在屏東菸葉廠、台糖縣民公園等地登場，加上10月10日國慶煙火，文化厚度、活動精彩，適逢4天國慶連續假期，民眾可以開始規劃10月份到屏東旅遊、看展、賞煙火。

今年的台灣燈會在屏東大鵬灣舉辦，被喻為「史上最美台灣燈會」，轟動國際，也創造出「我屏東我驕傲」的口號；為延續台灣燈會熱潮，屏東縣政府及縣籍立委蘇震清等人緊跟著爭取國慶煙火在屏東舉辦。

屏東縣府表示，5月初縣府主動行文中央部會，表達爭取國慶煙火至屏東施放的意願，提供包括高屏溪河濱公園、里港鄉河堤公園、東港鎮大鵬灣、潮州鎮跳傘場、恆春鎮機場和長治鄉熱帶農業示範園區等6處地點供中央評估。

縣府指出，經實地勘察，4日國慶籌備委員會召開第一次常務委員會議程討論，正式確認國慶煙火由屏東縣舉辦，地點擇定在高屏溪河濱公園。

縣府表示，國慶煙火施放地點，沿高屏溪兩岸高屏兩縣市民眾都可以欣賞到煙火，縣府也將規劃接駁交通措施及觀賞區，讓遊客能看到最美的國慶煙火。（編輯：吳佳穎）1080605