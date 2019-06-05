台日混血洋香瓜 澎湖橘后得人心

高雄區農業改良場長戴順發5日在示範觀摩會中展示新育成的高雄2號洋香瓜「橘后」，適合在澎湖春、秋二季種植。（高雄區農業改良場提供）中央社 108年6月5日

（中央社澎湖縣5日電）高雄區農業改良場長戴順發今天在示範觀摩會中展示新育成的高雄2號洋香瓜「橘后」，這個新品種適合在澎湖春、秋兩季種植，鼓勵瓜農栽種，增加收益。

戴順發指出，「橘后」是以台灣本土洋香瓜與日本露斯品系雜交而成，也稱為台日混血女皇。包括台灣中南部和澎湖等縣市都適合在春秋兩季的室內種植，之前已分別在屏東與嘉義等縣市推廣，獲得瓜農迴響，今天回到澎湖來推廣示範。

澎湖縣長賴峰偉與議長劉陳昭玲等人，今天也盛讚「橘后」品質優良，希望高改場要全力的推廣，提升澎湖高價值的農產品品質。

高改場自民國105年起在澎湖試種推廣「橘后」洋香瓜，由於日照充足，日夜溫差大，得天獨厚的氣候條件，適合在春秋兩季種植，且具抗白粉病，生產出優質安全的洋香瓜，每顆果重約1.4至1.8公斤，甜度在14度以上，果型渾圓，網紋明顯，肉質橙紅香甜多汁，每顆售價新台幣500元以上。（編輯：孫承武）1080605

高雄區農業改良場長戴順發指出，「橘后」是以台灣本土洋香瓜與日本露斯品系雜交而成，也稱為台日混血女皇，適合在澎湖春、秋兩季種植，鼓勵瓜農栽種，增加收益。中央社 108年6月5日