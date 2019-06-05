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即將消失的廟宇藥籤 大仁科大辦研習展覽

最新更新：2019/06/05 18:45

（中央社記者郭芷瑄屏東縣5日電）廟宇的藥籤因被法令禁止，許多廟宇已沒有藥籤，但藥籤與台灣早期生活背景息息相關，屏東大仁科技大學今天舉辦藥籤研習及展覽活動，提升藥學系學生對中醫藥的認識。

藥籤研習和展覽活動結合了大仁科大附近的幾所廟宇的參訪，參加的成員除了對廟宇文化有興趣的老師，還有藥學系及非藥學系的學生，藥籤的研究展覽則以長治鄉三座屋國王宮的藥籤為研究對象，由大仁科大藥學系教授謝博銓講解藥籤。

謝博銓表示，雖然目前的法規禁止中藥房為民眾配藥籤方，但藥籤歷史背景仍值得後代人研究了解。他說，藥籤的形成、分科與內容與當地民眾的生活息息相關，其中更結合中醫藥、在地藥材和食材等。

謝博銓表示，早期台灣天災人禍頻繁，醫療水準不高，疾病（尤以傳染病）經常發生，民眾因此透過神明之力來診斷病症，求得藥籤，並依籤示至中藥房抓藥、煎藥後服用，藉以尋求病痛的慰藉、以及痊癒的機會。

謝博銓研究許多廟宇的藥籤，發現多數的藥籤都來自中國古藥典，少數是偏方，大部分寺廟將藥籤粗略分為「大人/成人科」、「婦科」等等。

藥籤除了因應環境所造，也是中藥醫師所留下的經驗藥方。他表示，從用藥的組成來看，藥籤早已生活化及在地化，也將食材入藥，符合藥食同源、藥食並重概念。

大仁科大今天除了展示早期寺廟藥籤之外，謝博銓也在活動現場進行大風草水煎藥劑的實作操作，讓現場師生一起體驗。

除了今天的藥籤研習和展覽活動，明天將舉辦「第一屆養生藥籤盃」書法比賽。謝博銓表示，希望透過活動提升學生對中醫藥的認識與興趣。（編輯：吳佳穎）1080605

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