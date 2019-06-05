大林蒲案啟動 居民盼更清楚的遷村計畫內容

（中央社記者王淑芬高雄5日電）今天經濟部所提「全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫」通過，大林蒲遷村啟動。不過，當地居民盼更清楚的遷村內容，還強調是居民配合政府用地需求遷村。

高雄市長韓國瑜上任後即明確表示大林蒲遷村計畫持續辦理，並向中央爭取最好的遷村安置方案。行政院通過經濟部所提「全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫」，也宣示大林蒲遷村正式啟動，高市府在計畫通過前，已成立專案推動辦公室，持續遷村作業。

大林蒲遷村計畫是指小港區毗鄰林園石化區、中油大林廠、台電大林發電廠等濱海，含鳳源、鳳興、鳳林等6里居民，他們長期飽受工業污染，居住環境惡劣；前市長陳菊就展開遷村調查了解居民遷村意願，前後任行政院長，以及現任行政院副院長陳其邁都關切遷村計畫，並允全力協助。

長期在地方活動的「金煙囪文化協會」創會理事長、鳳興里長洪富賢受訪表示，未看過遷村計畫書內容，也沒有官員向居民說明相關遷村事宜，不了解土地「一坪換一坪」的計算方式，促官員說清楚講明白，釐清「政府需地才辦理遷村，非居民要求遷村」的原則。

住在大林蒲近60年「要健康婆婆媽媽團」高雄團團長洪秀菊告訴中央社記者，盼官員儘速向居民說清遷村計畫內容，勿讓居民陷入恐慌。依市府先前概估，遷村總戶數約1萬1500戶。

高雄市府經發局表示，循環產業園區計畫含產業園區設置、遷村安置作業及經費，預計民國117年開發完成，預估可新增約210公頃產業用地，帶來投資約新台幣320億元，並可創造約1萬6000個在地就業機會。

高雄市盼園區建設一併解決大林蒲地區被工業區包圍的困境及既有金屬、石化產業轉型升級，與工業管線穿越市區的問題，達成環境正義、經濟發展與城市安全的永續發展目標。

在遷村換地部分，市府規劃以住商地區建地「一坪換一坪」辦理，至於未來的土地利用上，朝能源、物料循環再利用的新型態園區，並引進綠色循環、高值材料產業等，為高雄既有產業轉型、高值發展。

高雄市府都市發展局表示，因應大林蒲遷村計畫，5月底於中油大林蒲康樂活動中心2樓成立「大林蒲遷村專案辦公室」，專責處理相關遷村事宜，召集人是副市長李四川。（編輯：吳佳穎/孫承武）1080605