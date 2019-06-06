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中市議員與里長陳情 盼媽媽市長處理地方空污

最新更新：2019/06/06 14:11

（中央社記者趙麗妍台中6日電）台中市大里區一家合法的廢棄物處理公司燃燒廢棄物多次空污超標，市議員張滄沂和5位里長向市長盧秀燕遞交陳情書，希望媽媽市長拿出反空污決心。盧秀燕表示，有污染一定開罰。

整治空污是盧秀燕的主要政策之一，無黨籍市議員張滄沂今天和大里區5個里的里長在台中市議會市政總質詢中，向盧秀燕遞交陳情書，希望媽媽市長拿出反空污的決心，解決大里區空氣污染問題。

張滄沂指出，大里一家合法登記、成立超過10年的廢棄物處理公司，主要處理醫療廢棄物，有多次空污違規紀錄，公司位處人口密集處，每次燃燒廢棄物時產生空污，周遭居民長年飽受空污之苦。

大里區大元里長林瑞興表示，該工廠燃燒動物屍體、醫療廢棄物，空污不分藍綠只看風向，周遭住戶受燃燒廢棄物的落塵影響，每天早上桌子才擦好，到下午又滿佈髒污，人口密集處根本不適合設置焚化廠。

盧秀燕表示，會深入了解，就算是合法也不能超標，請環保局加強稽查污染，有污染一定會罰。

環保局表示，該公司領有事業廢棄物處理許可證及固定污染源操作許可證，市府在106年、108年查獲該公司違反廢棄物清理法，106年有2次、107年1次違反空污法，都已分別裁處。

環保局指出，107年曾查獲戴奧辛超過排放標準，但未達空污法所訂情節重大情事，限期改善，複測通過排放標準。108年3月執行管道戴奧辛檢測，檢測結果尚符合排放標準。5月份再次執行管道戴奧辛檢測，預定6月14日檢測結果出爐。（編輯：翁翠萍）1080606

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