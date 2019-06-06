韓國瑜要選總統 陳致中:不尊重市民

（中央社記者程啟峰高雄6日電）高雄市議員陳致中今天陪同父親陳水扁出席在高雄的簽書會，他說，韓當初與網紅「館長」對談還言猶在耳「不會中途溜之大吉」，現在有臉放下高雄選總統，是不尊重市民。

陳致中說，市長的表現是幾分，不是市長自己打分數，也不是議員自己打分數，而是全體市民一起來打分數。在他來看「係拿嘸分數」，因為韓對議員不尊重、對市民不尊重；如果有尊重，就不會放著市民去選總統。

陳致中提及韓國瑜在市長選前接受網紅「館長」陳之漢訪問時，談到有些政治人物做到一半就中途落跑、溜之大吉，對此有何看法？如何保證自己不會這樣？韓市長當時還信誓旦旦，提到若當選表示高雄市民對他有高度期待，所以會好好做，不會中途溜之大吉，這樣是對不起市民。

陳致中將韓國瑜與「館長」對話的影片放在臉書，指「今天重看這段訪問，完全打臉韓國瑜打到宇宙的盡頭去了。」他請韓市長回頭看看當初對高雄市民的保證，今天還有臉放下高雄，說話不算話，這種人要打自己的分數還是不用了。

在高雄市議員鄭孟洳及前議員鄭新助安排下，前總統陳水扁上午在陳致中九如路服務處騎樓舉行簽書會。陳水扁全程未受訪，但可以看的出心情不錯，面帶微笑、顫抖右手幫扁迷簽書，不時向粉絲說「謝謝」，也和熱情的民眾合照。

今天現場有上百人排隊拿著書、扁帽及競選旗幟簽名。陳水扁停留約一個半小時，簽書300本，阿扁不僅為讀者簽書，陳致中說，醫療小組有交代要增加這社區交流活動，相信這是情境式的治療對病情改善有幫助。(編輯:孫承武)1080606