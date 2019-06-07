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端午連假首日 彰化交流道車速一度30公里以下

最新更新：2019/06/07 16:05

（中央社記者吳哲豪彰化7日電）今天是端午連假第一天，國道中山高彰化交流道早上就出現車潮，時速一度降到30公里以下，彰化警方呼籲，受鹿港慶端陽活動影響，鹿港也會大塞車，呼籲駕駛人改道通行。

今天是端午連假第一天，國道中山高彰化交流道南下方向出現車潮，一度回堵到平面道路，彰化交流道南下到員林交流道路段，車速一度只有30公里，不過車潮直到中午逐漸疏解，中午之後恢復正常，彰化交流道到員林交流道車速可達到70公里以上。

至於縣內交通部分，彰化縣警察局交通隊指出，鹿港慶端陽活動在鹿港福鹿溪舉辦龍舟賽，鹿港公會堂以及桂花巷藝術村也有光雕秀及燈籠隧道等相關活動，預計傍晚開始會湧入大量人車，也針對部分路段進行交通管制。

警方指出，為配合鹿港慶端陽活動，彰144線道臨海路到沿海路南岸及北岸全車道，今天一整天都會封閉，民眾可以依照改道標誌指示，行駛福興鄉南環路往西接台17線或往東接彰144線道。

至於鹿港天后宮周邊道路也管制車輛進入，民眾可以先把車停在鎮公所規劃設在中正路與鹿草路口的大型免費停車場，或把車子停在鹿港鎮的外圍停車場，再利用YouBike遊玩鹿港鎮。（編輯：陳俊碩）1080607

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