2019海洋守護論壇 海洋更美麗

（中央社澎湖縣7日電）兩岸共同發起的2019海洋守護論壇，今天有100位企業家與環保志工齊聚澎湖，面對海洋廢棄物的問題，期由每個人從自己身邊做起，協助海岸清潔活動，讓海洋更美麗。

澎湖副縣長許智富出席表示，澎湖以海立縣，海洋資源相對的重要，縣長賴峰偉在活化海洋政策上，最近一連推出管制內海污染源 、監督海上平台、減少養殖殘餌、限期禁捕、無籍船筏合法、海洋復育等等的海洋活化12箭，讓澎湖的海洋永續發展。

許智富指出，澎湖海域岸際的海廢，80%來自境外，縣府將在22日發動全縣1市5鄉總動員，當天預計有超過5000人一起在全縣各海岸線淨灘；同時17日將赴大陸福州參加海峽論壇上，要求大陸方面不要再使用滾輪拖網漁船越界作業和海域抽砂，以維護海洋生態的平衝。

由大陸最大的民間環保機構阿拉善SEE生態協會與荒野保護協會、海洋公民基金會共同舉辦的海洋守護論壇，今天起一連在澎湖舉行三天，共同發表「兩岸集眾力、海洋更美麗」宣言，舉行守護海洋等專題演講，也前往白沙中屯風力園區水山進行淨灘、海廢調查與石滬體驗。(編輯:孫承武)1080607