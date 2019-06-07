鳳頭燕鷗疑覓食被咬 喉嚨掛條鰻魚

（中央社記者王朝鈺宜蘭7日電）李姓鳥友日前在蘭陽溪出海口沙洲拍到一隻鳳頭燕鷗鳥喙卡著白色塑膠環，隔天回現場追蹤時，又拍到另一隻鳳頭燕鷗疑覓食時被鰻魚咬住喉嚨，甩也甩不掉，引起鳥友們熱烈討論。

每年夏天是鳳頭燕鷗繁殖季節，臉書社團「拍鳥俱樂部」廖姓、李姓鳥友1日在蘭陽溪出海口沙洲拍攝鳥類生態時，發現其中一隻鳳頭燕鷗的鳥喙卡著一片白色塑膠環，無法進食，當時許多同類都趨前關心卻愛莫能助，性命危在旦夕，讓鳥友們感到不捨。

「拍鳥俱樂部」社長黃蜀婷今天向中央社記者，李姓鳥友隔天回到現場，原本想追蹤「卡塑」的鳳頭燕鷗狀況，並拍下照片及錄製影片。李姓鳥友昨天整理影像時，發覺另一隻鳳頭燕鷗似乎被鰻魚咬住，影像傳到鳥友LINE群組，引起鳥友們一陣討論。

黃蜀婷說，鳥友們把影像放大一看，驚覺「不是鳥吃魚，而是魚咬住鳥的喉嚨」，其中一名深諳魚性的鳥友研判，鳳頭燕鷗可能在覓食時遭俗稱「硬骨仔」的「食蟹荳齒蛇鰻」咬住喉嚨。

黃蜀婷表示，由於「硬骨仔」牙齒非常銳利，鳳頭燕鷗的喉嚨應該會破掉，若這隻鳳頭燕鷗沒有把「硬骨仔」吃下肚，等到「硬骨仔」死去腐爛，鳳頭燕鷗的喉嚨也會受到感染，恐怕會遭遇不測。（編輯：戴光育）1080607