更多編輯台推薦新聞：
女同志情侶倫敦遭騷擾毆打 英國各界震驚
國際

女同志情侶倫敦遭騷擾毆打 英國各界震驚

黨外聚集地到文化據點 豐原三民書局9月歇業
文化

黨外聚集地到文化據點 豐原三民書局9月歇業

海軍軍艦掛掃帚非惡作劇 而是光榮傳統
政治

海軍軍艦掛掃帚非惡作劇 而是光榮傳統

專題／不只愛上台灣濃濃人情味 德籍醫生也愛臭豆腐
生活

專題／不只愛上台灣濃濃人情味 德籍醫生也愛臭豆腐

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

韓國瑜造勢花蓮場 200名警力12小時交管

最新更新：2019/06/08 11:21
高雄市長韓國瑜「決戰2020贏回台灣」造勢花蓮場8日下午在花蓮市六期重劃區登場，上午周邊已有不少攤商販售商品，包括國旗T恤、公仔等。中央社記者李先鳳攝　108年6月8日
高雄市長韓國瑜「決戰2020贏回台灣」造勢花蓮場8日下午在花蓮市六期重劃區登場，上午周邊已有不少攤商販售商品，包括國旗T恤、公仔等。中央社記者李先鳳攝　108年6月8日

（中央社記者李先鳳花蓮縣8日電）高雄市長韓國瑜「決戰2020贏回台灣」造勢花蓮場，下午在花蓮市六期重劃區登場。因應今天活動，警方派出200名警力，自上午8時至晚間8時實施交管，執行交通疏導。

相關活動流程下午先由主持團帶動開唱「我的未來不是夢」、「月亮代表我的心」、「我只在乎你」歌曲及街頭藝人演唱；韓國瑜預計5時進場，發表30分鐘演說後，大合唱壓軸，預計6時結束活動。

活動場地的六期重劃區周圍上午已出現不少攤商，販售商品包括國旗Ｔ恤、手機吊飾、公仔等。主辦單位預計開放100攤位，包含高雄前來的和花蓮在地攤商。

六期重劃區緊鄰東大門夜市，日前深夜火警，因發生時機巧合，經花蓮縣消防局很快公布火場調查結果，排除人為縱火可能。被火噬的數十攤附近，昨夜生意確實受到一些影響。

花蓮縣民宿協會理事長陳秉忠說，活動讓原本只有5、6成訂房率提升到8成。主辦單位花蓮市婦女會積極動員農會、婦女、村里長等系統串連相挺，國民黨花蓮縣黨部前主委鄒永宏預估，至少有近百輛遊覽車載來支持者。

今天活動碰上端午節連續假期，鐵公路運輸都面臨壓力。台鐵局加強疏運返鄉旅客，加掛車廂、加開列車及推出離峰優惠票價，旅客疏運順暢；蘇花改昨天南下雖車流量大，連假這兩天整體仍順暢。(編輯:孫承武) 1080608

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報