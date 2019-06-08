韓國瑜造勢花蓮場 200名警力12小時交管

（中央社記者李先鳳花蓮縣8日電）高雄市長韓國瑜「決戰2020贏回台灣」造勢花蓮場，下午在花蓮市六期重劃區登場。因應今天活動，警方派出200名警力，自上午8時至晚間8時實施交管，執行交通疏導。

相關活動流程下午先由主持團帶動開唱「我的未來不是夢」、「月亮代表我的心」、「我只在乎你」歌曲及街頭藝人演唱；韓國瑜預計5時進場，發表30分鐘演說後，大合唱壓軸，預計6時結束活動。

活動場地的六期重劃區周圍上午已出現不少攤商，販售商品包括國旗Ｔ恤、手機吊飾、公仔等。主辦單位預計開放100攤位，包含高雄前來的和花蓮在地攤商。

六期重劃區緊鄰東大門夜市，日前深夜火警，因發生時機巧合，經花蓮縣消防局很快公布火場調查結果，排除人為縱火可能。被火噬的數十攤附近，昨夜生意確實受到一些影響。

花蓮縣民宿協會理事長陳秉忠說，活動讓原本只有5、6成訂房率提升到8成。主辦單位花蓮市婦女會積極動員農會、婦女、村里長等系統串連相挺，國民黨花蓮縣黨部前主委鄒永宏預估，至少有近百輛遊覽車載來支持者。

今天活動碰上端午節連續假期，鐵公路運輸都面臨壓力。台鐵局加強疏運返鄉旅客，加掛車廂、加開列車及推出離峰優惠票價，旅客疏運順暢；蘇花改昨天南下雖車流量大，連假這兩天整體仍順暢。(編輯:孫承武) 1080608