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金門寫作協會20年 專輯展現花崗岩文采

最新更新：2019/06/08 11:41
在金門縣文化局支持下，金門縣寫作協會20週年專輯「浯鄉印記」出版，書中收錄會員作品共36篇，縣文化局長許正芳盛讚此書是「來自花崗岩的文采」。中央社記者黃慧敏攝　108年6月8日
在金門縣文化局支持下，金門縣寫作協會20週年專輯「浯鄉印記」出版，書中收錄會員作品共36篇，縣文化局長許正芳盛讚此書是「來自花崗岩的文采」。中央社記者黃慧敏攝　108年6月8日

（中央社記者黃慧敏金門縣8日電）金門縣寫作協會20週年專輯「浯鄉印記」出版，縣文化局長許正芳感謝會員努力書寫金門，盛讚本書是「來自花崗岩的文采」；協會理事長王先正盼會員持續創作，豐富島嶼文化。

金門縣寫作協會民國87年成立迄今逾20年；歷經溫仕忠、楊清國、王先正3位6屆理事長，月中將召開會員大會選舉新理事長。王先正在卸任前集結會員作品出版「浯鄉印記」，作為協會20週年專輯。

「浯鄉印記」出版獲文化局大力支持。文化局長許正芳盛讚本書是「來自花崗岩的文采」，展現協會會員旺盛的書寫熱情與活動力，壯闊的書寫力量更照亮了金門，令人感動。

王先正說，協會成員素質高，大都努力持續寫作，特別有林媽肴、林靈父女檔，楊天厚、林麗寬夫妻檔，洪明燦和洪明標兄弟檔，陳秀竹和陳秀端姐妹檔，涵蓋老中青，會員「親上加親」，宛如一個大家庭。

他表示，協會會員專長文史撰述，創作不輟的在地文壇耆老陳長慶，出書量居協會會員之冠，以小說居多，近年作品涉及批判，帶動金門文化探討。

「浯鄉印記」由退休校長陳為學主編，分「懷人記事」、「旅思聘懷」、「樂聚群英」、「鄉野傳奇」、「上下古今」、「新詩今唱」與「小說和小小說」，收錄會員36篇作品。

擔任寫作協會兩屆理事長的王先正曾促成「浯鄉傳承」出版作為協會15週年專輯。看到20週年專輯「浯鄉印記」問市，他倍感欣慰說，寫作靠獨立作戰，成員聚會不密集，但可藉筆耕互相激盪與學習成長；期許會員創作更多，一起豐富金門文化。（編輯：翁翠萍）1080608

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