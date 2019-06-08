更多編輯台推薦新聞：
影片／美俄軍艦差點在東海相撞 互控對方做出危險行為
國際

影片／美俄軍艦差點在東海相撞 互控對方做出危險行為

早安世界》總統初選政見會8日登場 蔡總統賴清德正面交鋒
早報

早安世界》總統初選政見會8日登場 蔡總統賴清德正面交鋒

黨外聚集地到文化據點 豐原三民書局9月歇業
文化

黨外聚集地到文化據點 豐原三民書局9月歇業

專題／不只愛上台灣濃濃人情味 德籍醫生也愛臭豆腐
生活

專題／不只愛上台灣濃濃人情味 德籍醫生也愛臭豆腐

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

整車24噸生雞糞 台東罰6萬原車返雲林

最新更新：2019/06/08 12:58

（中央社記者李先鳳台東8日電）台東縣宣示禁止生雞糞不容挑戰。昨晚又攔獲來自雲林養雞場的大貨車上一整車生雞糞，數量達更誇張的2萬4000公斤，當場由環保人員開罰6萬元，並要求大貨車原車返回出貨地。

使用生禽畜糞不但污染環境，也造成台東觀光嚴重影響。台東警方布重兵南迴，6日深夜攔獲兩輛來自台南、屏東載運生雞糞大貨車，各載運1萬1200公斤(400包X28公斤)，以及1萬2800公斤(320包X40公斤)，均告發裁處6萬元罰鍰。

昨晚大武警分局森永派出所又攔獲大貨車上一整車的生雞糞，數量更誇張達2萬4000公斤（400包X60公斤），且無合格清除處理許可證明及載運聯單。當場由環保局人員開罰6萬元，並要求大貨車原車返回出貨地。

環保局稽查科表示，貨車是來自雲林一處大型養雞場，明顯未依規定處理產生的生雞糞，將移送雲林縣環保局裁處。並強調，查獲第三次不僅重罰，而且將沒入車輛及相關機具，不容挑戰公權力。

縣府也提醒畜牧業、運輸業及販售業業者，務必遵守相關法令規定，打擊污染行為，只會加嚴且持續，更不會有法律假期。

也呼籲農友，農田不能直接施用未腐熟生禽畜糞，要腐熟完全後使用，而且一定要妥善覆土，如果造成污染、惡臭、孳生蒼蠅等情形，將依法裁罰6000元以下罰鍰。(編輯:孫承武)1080608

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報