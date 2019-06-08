守護美濃黃蝶生態 黃蝶祭水陸齊發

（中央社記者程啟峰高雄8日電）美濃黃蝶祭邁入第22屆，今天在美濃雙溪熱帶樹木園開幕，現場首創將祭典分為森林區及河流區，分別以客家生態祭儀、向河流致敬儀式，呼籲大家一起守護美濃黃蝶生態。

美濃黃蝶翠谷曾是美濃水庫預定地，早年彩蝶紛飛，美濃愛鄉協進會為反對蓋美濃水庫發起黃蝶祭，民國105年起每兩年舉辦1次，今年以「動身．里山多樣性」為主題，打破傳統，將祭典儀式分為森林區及河流區，分別以客家生態祭儀、向河流致敬儀式，邀民眾參加。

配合黃蝶祭，藝術家林彥伶最近帶領學員在森林區花費多天採集植物，並以藤編合力織成一件大型裝置藝術品「我們在樹上織了一個夢」，日前張掛在黃蝶翠谷，儼然成為活動舞台背板；另在河流區搭配儀式，現場民眾將手中象徵黃蝶的文心蘭花朵撒入河中，許下讓黃蝶生生不息的願望，別具意義。

高市副市長葉匡時到場致詞說，透過河水與生命連結，透過祭典對大地、神明表示尊敬，看到年輕表演者、愛鄉美濃人展現生命力讓人感動，美濃是著名客家小鎮，具深厚文化底蘊，他肯定當地社區自發性力量，讓美濃深具地方特色並有旺盛生命力，期許美濃黃蝶祭透過歷史傳承建立品牌，讓這股生命力延續世世代代。

美濃愛鄉協進會表示，黃蝶祭透過祭蝶儀式表達對人類破壞大自然環境的省思，希望藉由祭蝶儀式教育大家重視自然保育與尊重其他物種生命。（編輯：翁翠萍）1080608