搶拍冒濃煙的火車 花蓮港遊憩區好熱鬧

今年「鐵路節」慶祝鐵路局132週年，以「機關車女王」蒸汽火車CT273行駛平時僅有貨運列車停靠的花蓮港站。中央社記者李先鳳攝 108年6月9日

（中央社記者李先鳳花蓮縣9日電）台鐵蒸汽火車「CT273」難得復出駛進花蓮港，上午吸引近百鐵道迷卡位搶拍冒出濃煙的火車；花蓮港親水遊憩區還有馬賽克拼貼活動和美食市集，熱鬧滾滾。

今年「鐵路節」慶祝鐵路局132週年，以「機關車女王」蒸汽火車CT273行駛平時僅有貨運列車停靠的花蓮港站。上午近百民眾在花蓮港親水遊憩區卡位，搶拍難得一見的蒸汽火車，甚至來自日本等地的鐵道迷也攜帶專業鏡頭到場拍攝。

台鐵花蓮站配合蒸汽火車開行路線，上午在車站自由通廊發售紀念套票，內含花蓮至北埔、北埔至花蓮港站的去、回名片式車票共4張，每套售價新台幣200元，限量1000套；前200套者，贈送搭乘蒸汽火車體驗券。

CT273是1943年由日本川崎車輛製造，不但線條優美，而且速度極快，被封為「機關車女王」，是台灣鐵路西部幹線最優秀的急行列車。1960年台鐵引進柴電機車，退居牽引快車和普通車。台鐵電氣化後，1979年起停用，直到1984年2月正式除籍，成為台鐵最後退休的蒸汽機車。

為喚起大家對鐵道生活的記憶，共同關心鐵道文化的歷史研究和資產保存活化，花蓮縣文化局及維納斯藝廊合辦「跟著車票去旅行」展覽，今天也在花蓮港站旁的藝廊登場，介紹花東鐵道的發展歷史，回顧時代變遷下的人文風土和鐵道景觀。

此外，藝廊請來藝術家宋政偉及侯泰安，他們特別於事先完成「720度－翻轉心情空間」的馬賽克立體雕塑作品，及另一水泥素胚，配合鐵路節活動邀請民眾一起拼貼。

藝廊負責人林滿津說，花蓮港1－1倉庫租用為藝廊，緊鄰花蓮港車站和濱海鐵道，每天都會有貨運列車緩緩駛過，映襯著花蓮港的碧海藍天，吸引許多遊客駐足欣賞。馬賽克立體雕塑作品完成後，其中一件將放置於花蓮港遊憩區，供民眾拍照打卡成為新亮點。（編輯：黃世雅）1080609

今年「鐵路節」慶祝鐵路局132週年，以「機關車女王」蒸汽火車CT273行駛平時僅有貨運列車停靠的花蓮港站，9日上午近百民眾在花蓮港親水遊憩區卡位，搶拍難得一見的蒸汽火車。中央社記者李先鳳攝 108年6月9日