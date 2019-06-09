更多編輯台推薦新聞：
專題／印度卡位戰 黃茂雄帶頭搶一席之地
產經

專題／印度卡位戰 黃茂雄帶頭搶一席之地

早安世界》政見會交鋒／蔡訴諸政績團結 賴直球對決盼接棒
早報

早安世界》政見會交鋒／蔡訴諸政績團結 賴直球對決盼接棒

影片／英女王生日閱兵 小曾孫路易王子搶鏡
國際

影片／英女王生日閱兵 小曾孫路易王子搶鏡

可以管好你家的豬嗎？海委會超犀利防疫文宣被讚爆
生活

可以管好你家的豬嗎？海委會超犀利防疫文宣被讚爆

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

屏東風吹砂2隻海龜困漁網 海巡救援成功

最新更新：2019/06/09 16:43

（中央社記者郭芷瑄屏東縣9日電）海巡署今天表示，位於屏東的第六岸巡隊興海安檢所昨天傍晚接獲民眾通報，指滿州鄉風吹砂近岸水域有2隻海龜受困漁網，海巡人員獲報後前往成功救起這2隻海龜。

海巡署表示，風吹砂位在於恆春半島東海岸鵝鑾鼻與佳樂水兩遊憩區間，地形因長期受雨水和風力影響，造成台地與海岸線的高低落差極大，垂直高度約10層樓高，陡峭的沙河斜坡也約45度，興海安檢所及第一機動巡邏站同仁獲報後抵達現場，發現2隻海龜受困於珊瑚礁岩近岸水域處被漁網纏繞。

海巡人員獲報後協調當地洪姓漁民駕駛膠筏趕往救援，但現場因受礁岩地形限制無法靠近，於是轉為協助戒護安全，由海巡人員涉水10多公尺，利用工具破壞漁網，成功救起海龜，在返回公路20多分鐘的途中，攀爬近45度的沙河，成功救出這2隻中型海龜。

經國立海洋生物博物館獸醫檢查確認為綠蠵龜，2隻大小差不多，長寬約40多公分，獸醫表示，海龜是用肺呼吸，每次換氣後可在水下長達數小時，但因被廢棄漁網纏繞恐有溺斃的可能，還好被海巡人員及時解救脫困。

海巡署表示，海巡署積極投入海洋保育工作，呼籲漁民，如有漁網（具）損壞等，不要隨意丟棄在海岸。（編輯：陳俊碩）1080609

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報