英國人馬爺爺 不惜重金樂養浪浪貓

高齡74的馬凱杰（Jerry McKay）是英國人，10餘年前租屋定居在林園區龔厝社區，生性愛貓的他，不惜龐大的花費和開銷餵養流浪貓，讓牠們吃好吃飽。中央社記者王淑芬攝 108年6月10日

（中央社記者王淑芬高雄10日電）「牠們都是我的孩子」，每天至少花費新台幣555元購買貓罐頭，固然是一筆不小的開銷，但是對馬凱杰而言，「餵飽家人」是他生活的一部分，從來不手軟。

高齡74的馬凱杰（Jerry McKay）是英國人，1984年前後因緣際會到台灣也發展了一段異國戀情，雖然無法開花結果，但他從此愛上台灣並成了台灣人，還在高雄市立空大授課，16年英文老師教職今天劃下句點。

10餘年前租屋定居在林園區龔厝社區，住處附近常常有流浪貓出沒，生性愛貓的他，開始餵養這些浪浪，貓咪呼朋引伴成了馬爺爺的食客。

下午4時30分，太陽還沒下山，Jerry手上拿了好幾大碗的貓飼料及罐頭走出家門，路口轉角處已有幾隻迫不急待等著晚餐的浪浪迎接，牠們尾隨著Jerry到田間小路，2、3隻特別撒嬌的貓咪不斷的在Jerry的腳邊磨蹭著，孺慕之情自然流露。

此時Jerry邊打開罐頭也邊吹著口哨，呼喚浪浪們「吃飯囉」。Jerry指著群貓中瘦小的Joe說「貓媽媽產後病逝，是我將Joe帶大的」，他還說「黑白14歲了，已是阿嬤級的貓咪」。

愛貓成痴，Jerry對於每一隻貓的性格瞭若指掌，那一隻孤癖、那一隻黏人，就像是父母對孩子的關心一樣，無微不至。

最高紀錄曾經有70隻浪浪靠Jerry餵養，吵雜的喵叫和排遺曾引發鄰居不滿，居民後來讓步同意讓Jerry續養，條件是要遷到果園空地旁；只是，容不下這群喵星人的還有野狗。

大約兩個月前，群貓成了野狗追逐玩弄的對象，有25隻枉死。談到貓咪浩劫，Jerry很不捨，此後只要看到有野狗出沒，Jerry必定要追逐驅趕，直到犬隻不見蹤影。

提供浪浪吃飽、吃好，Jerry每天要花費555元購買15罐蝦魚餐罐，併同熱心民眾捐助的飼料，餵飽家人；這筆開銷不小，Jerry直說「我的家人、我的孩子」。

他心疼的不是錢，是浪浪被奇襲、攻擊，也懷疑有人嗜食貓肉讓貓咪成了盤中餐，於是他在「餵貓英國人馬爺爺Jerry」臉書抒發不捨貓咪遭到不測，也痛斥野狗殘暴。（編輯：翁翠萍）1080610

高齡74的馬凱杰（Jerry McKay）是英國人，10餘年前租屋定居在林園區龔厝社區，生性愛貓的他，每天至少花費新台幣555元購買貓罐頭餵養附近的流浪貓，也對每一隻貓的性格瞭若指掌。中央社記者王淑芬攝 108年6月10日