辛巴威台灣人朱金財 布施救濟推動慈善志業

（中央社記者郝雪卿台中10日電）在辛巴威開設成衣廠的朱金財，同時開了10多家連鎖商店，卻在動亂中被洗劫一空，朱金財今天受訪表示，他沒有抱怨，並轉念開始布施救濟，如今在當地已有4200名志工跟隨。

64歲的朱金財原本在台灣經營成衣事業，1989年轉往南非，他說，因為南非治安真的不好，當地台灣人時常擔心會被搶，所以他於1995年將整廠移到辛巴威，辛巴威雖然不富裕，但當地物資缺乏，民生物資是搶手貨，除了成衣廠，他還開了10多家連鎖商店。

朱金財目前是慈濟基金會在辛巴威的負責人，他今天到慈濟台中靜思堂簡報指出，辛巴威1997年底到1998年8月間發生示威遊行事件，遊行民眾還肆意搶奪商店，他的連鎖商店剛好都在遊行路線上，也被洗劫一空，他的成衣廠也被盯上，放在工廠的保險箱都被整個搬走，他損失近新台幣4000萬元的身家。

消息傳回台灣的岳家，他表示，老丈人一直要他全家回來台灣，但他轉念一想，是因當地民眾生活困頓才會行搶，於是他開始到偏鄉地區布施救濟，尤其在他看了慈濟大愛台節目後，深深認同慈濟基金會的慈善志業，還特別搭機到南非學習。

朱金財表示，回到辛巴威後，他帶領當地志工到許多學校發放衣物、文具、供餐等，還拿起剃頭刀為患白癬的學生理髮、施藥。並為一所以低學費辦校的小學搭建簡易教室，讓孩童不用在破爛帳棚下或樹下上課。

今年3月熱帶氣旋伊代侵襲東非，辛巴威河水暴漲、橋梁被沖斷，朱金財表示，其中奇馬尼馬尼縣（Chimanimani）超過9成被毀，得知災區食物、飲水短缺，他與志工滿載一車麵包、淨水劑，花了10多小時繞道前往重災區，夜間露宿在沒有水電的軍方基地，就是希望將物資送到災民手中。

看到災區慘狀，朱金財不禁哽咽地表示，慈濟人到災區現場看到的，那種感受不一樣，受災居民真的非常需要幫助。如今在辛巴威已有4200名慈濟志工，為了慈善志業，他會繼續走下去。（編輯：翁翠萍）1080610