議員指動物園髒亂標示不清 柯文哲允整體改進

（中央社記者陳怡璇台北10日電）台北市議會今天進行市政總質詢，議員王閔生指出動物園河馬館水質髒到看不到河馬，此外多處場館標示不清。市長柯文哲表示小問題累積起來就是品質不好，會整體改進。

台北市長柯文哲今天接受市政總質詢，民進黨議員王閔生指出，台北市立動物園的河馬館當初花8500萬打造，但水質髒到看不到河馬，玻璃牆面也佈滿汙垢，王閔生說「只有柯文哲看得到(河馬)，遊客都看不到」，並展示多張遊客費力才能看到動物的照片。

此外，王閔生批評動物園多處場館標示不清，例如「穿山甲館」的中日英文標示沒有統一，大貓熊團團圓圓所在的「新光特展館」現場也沒有標示為「大貓熊館」，會讓遊客找不到。而多處的現場地圖只有中文標示，對外國遊客不夠友善。

柯文哲坦承，這些都是小問題，但累積起來就是品質不好，「應該要請志工整個跑一遍，把所有問題列出來做整體改進」。台北市立動物園長金仕謙指出，河馬館內現在有兩隻公河馬，排糞量大，此外台灣因陽光強烈，藻類滋生速度快，池水才會混濁。

動物園表示，河馬會用尾巴把糞便打散以標示領域，園方會加強過濾系統與清潔。

王閔生列出新加坡國立動物園、日本東京都立上野動物園、日本北海道旭川市立動物園與北市動物園的票價現況，並以「大麥克經濟學」為例，指北市動物園票價最低、相當於0.83個大麥克漢堡，遠不及前3者的6.43、1.55及2.12，建議動物園可適當提高票價。（編輯：李亨山）1080610