退休警官捧關公神像返鄉還願 50年從未間斷

（中央社記者江俊亮嘉義縣10日電）78歲退休警官侯德隆，小時候曾向關聖帝君許願，如果長大後可以考取公部門，每年一定回廟還願；長大後果然如願考取警校，從此每年捧著關老爺神像返鄉還願，50年來從未間斷。

侯德隆今天再度捧著關公神像返鄉還願，剛好被正在清理水溝的朴子市文化里長楊石旭看到，由於兩人是舊識，侯德隆立即停下腳步，與楊石旭閒話家常，並主動提起小時候在武廟附近放牛、向關聖帝君許願的往事。

侯德隆表示，他小時候住在嘉義縣朴子鎮（民國80年改制為朴子市），由於生活相當清苦，從小就在祭祀關聖帝君（俗稱關公、關老爺）的春秋武廟附近放牛，一有空就會溜進武廟裡休息。

他說，有一天，突然發現關老爺「炯炯有神地注視著」自己，讓他感應到關老爺的神威，於是向關老爺叩首許願，未來如果能考取公部門，每年農曆5月13日關老爺的壽誕日，一定回祖廟參拜，感謝關老爺庇佑。

民國57年，侯德隆考取警察學校，後來再考取中央警官學校，完成兒時夢想。從考取警校那年起，每逢關老爺壽誕日，他都會捧著關老爺神像從北部搭車到朴子，再步行數公里路程到春秋武廟參拜，50年來從未間斷。

侯德隆今天趕在關聖帝君壽誕前夕，捧著關公神像步行到春秋武廟還願，雖然汗流浹背，但他還是精神奕奕地表示，如果不是關老爺這50年來的庇佑，他的工作不可能這麼順遂，身體也不可能這麼健壯。

他還說，對神明的承諾不能違背，因此再苦再累，每年一定會返鄉祭拜。

楊石旭表示，侯德隆對關老爺的承諾，50年如一日，從未間斷，堪稱關老爺最忠實的信徒，也譜出一段人神佳話，令人動容。（編輯：陳俊碩）1080610