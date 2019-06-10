盧秀燕：很重要說3次 我反對一國兩制

多位民進黨籍台中市議員10日在市政總質詢時要求市長盧秀燕（右2）表態，拒絕當一國兩制的市長，並簽署承諾書，盧秀燕連續說3次「我反對一國兩制」，但她拒絕簽名。中央社記者郝雪卿攝 108年6月10日

（中央社記者郝雪卿台中10日電）多位民進黨籍台中市議員今天在市政總質詢中要求市長盧秀燕應該明確表態，拒當一國兩制的市長，盧秀燕連續說3次「我反對一國兩制」，但她拒絕綠營議員要簽名承諾的要求。

香港昨天有上百萬人上街頭遊行「反送中」，民進黨籍市議員周永鴻、曾朝榮、江肇國、李天生、張家銨、蔡耀頡等人在市議會市政總質詢中，除要求盧秀燕表態，拒絕當一國兩制的市長，並要求在「拒當一國兩制市長」的承諾書上簽名，但盧秀燕拒絕簽名。

周永鴻表示，正當香港及全球都在反送中，台灣的很多政客還在支持九二共識，拚命要將台灣「送中」。他要求盧秀燕應該明確表態，不要當一國兩制的市長。

江肇國表示，今年以來已有35個中國團體到市府，由市長或副市長等市府高層親自接見，其中不乏中國統戰團體高級幹部，但盧秀燕除拒絕簽署「拒當一國兩制市長」的承諾書，也不願針對國台辦將台中列為「支持一國兩制城市」一事予以澄清，實在令人遺憾。

盧秀燕表示，包括中央政府、地方政府都是聚焦在與兩岸間的經貿、農業、文化、教育、觀光旅遊方面的交流，台灣最可貴的就是每人都可有自己的政治想法，台中也應該守住這樣的價值，先前遊行不論是統或獨，只要符合規定，不影響治安，警察局審查都會同意遊行。

「我反對一國兩制、我反對一國兩制、我反對一國兩制！」盧秀燕強調，因為很重要，所以她要說3次；她過去就曾說過，她反對一國兩制，每個人對於九二共識的論述是不一樣的，九二共識並非一國兩制，而是一中各表，中華人民共和國跟中華民國是不一樣的，她支持且熱愛中華民國。至於議員要求簽署承諾書，基於公平起見，她一概不簽名。（編輯：陳俊碩）1080610