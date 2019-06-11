北高雄驟雨 岡山嘉興積水逾30公分如汪洋

（中央社記者王淑芬高雄11日電）高雄市今天天氣不穩定，市府所在的鳳山區還略見陽光，但是北高雄岡山、阿蓮區一帶強降雨後，岡山平和路積水約30公分有如汪洋，午後雨勢稍歇，積水逐漸退去。

上午9時30分一場又急又大的雨造成岡山市區內積水，省道旁的劉光雄醫院、第一銀行一帶騎樓積水，更嚴重的是平和路一整條道路就像汪洋，店家拉下鐵門防水，也有人忙著掃水；驟雨不停，水深到小腿，買菜的媽媽們涉水返家，路上有騎士受困、機車拋錨，只得冒雨牽著機車水中步行。

水利局說，岡山時雨量約62毫米，排水不及渲洩是導致積水的主因。從岡山市區到嘉興里嘉華路，沿路也有積水，嘉興路永新木業一也積水逾30公分。大型車疾駛而過，小汽車及機車都受波及，燕巢區台22線樹德科技大學前面，水深約20公分，一度只剩快車道能通行，慢車道封鎖管制。

嘉興里台19線高速公路涵洞下的積水到小腿，為免車行誤闖，工程人員拉起封鎖線站在水中央，警示禁止車行。一個上午，岡山、阿蓮到橋頭區都因強降雨有積水情形，部分地區還進入一級警戒。

高雄市長韓國瑜在市政會議後受訪表示，已指示水利局等單位儘速排除積水，擔心週末還會有豪大雨，指示水利系統全面警戒。水利局在今年初局盤整出68處易積水地區，由市政顧問李鴻源及專家協助把改脈改善。依水利局數據，有14處完成改善、15件招標中、19件施工中，另20件還在規劃設計中。

水利局副局長韓榮華指出，嘉興里台19線高速公路涵洞下的積水改善工程目前進度約5%，預計明年初完工。水利局會再檢討附近潭底里抽水機的效能，盼強化抽水功能，降低涵洞下積水的情形。

至於岡山平和里及岡山路淹水研判是排水斷面不足或有側溝阻塞。韓榮華說，午後雨勢減緩，積水都在雨停後一個小時內消退。(編輯:孫承武) 1080611