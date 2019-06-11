南迴體操教父董恆毅 獲頒原住民族二等專業獎章

台東「南迴體操教父」董恆毅日前逝世，各界不捨，告別式11日舉行，原住民族委員會頒贈原住民族2等專業獎章，以表彰董恆毅對體操界的貢獻；現場並以台東縣旗覆棺，場面備極哀榮。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年6月11日

（中央社記者盧太城台東縣11日電）台東「南迴體操教父」董恆毅日前過世，家屬今天舉行告別式，獲頒原民會原住民族二等專業獎章、教育部三等教育專業獎章，表彰董教練對體操界的貢獻。

台東台坂國小體操教練董恆毅，5月29日在體操館指導學生體操訓練，保護學生下槓時疑因重心不穩，倒地重創頭部，緊急送醫後宣告不治，讓台東各界不捨。今天家屬在家中舉行告別式，台東縣長饒慶鈴、立委高金素梅、教育部體育署長高俊雄、原民會副主委鍾興華、體育界及親友為董教練送行。

儀式中，原民會頒發原住民族二等專業獎章、教育部追贈三等教育專業獎章，表彰董教練對體操界的貢獻，儀式也以台東縣旗覆棺，場面備極哀榮。

董恆毅是台東知本卡大地布部落卑南族人，民國78年起指導台坂國小體操隊，迄今逾30年，堅持不放棄，培養許多頂尖體操選手，帶領體操隊拿下無數獎牌、獎盃，還連續多年拿下全國國小體操比賽冠軍。

另外，多位國家體操隊選手是由他訓練出來，如在各項國際性體操大賽大放異彩的現役選手游朝偉，以及剛在新加坡奪得多面金牌的黃彥章都是他的得意門生。(編輯:孫承武)1080611